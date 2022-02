Für Forschung an neuem Gebiet: Max-Planck-Institut Martinsried fusioniert mit Partnerhaus

Teilen

Derzeit sind am MPI in Martinsried die Institute für Biochemie und Neurobiologie angesiedelt. © Romy Ebert-Adeikis

Ein Schritt Richtung Life-Science-Campus Martinsried: Für die Erforschung eines neuen Gebiets fusionieren die Max-Planck-Institute Martinsried und Seewiesen.

Martinsried - Das Max-Planck-Institut für Neurobiologie in Martinsried und das Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen bei Starnberg haben sich zusammengeschlossen – wobei beide Standorte bestehen bleiben. Gemeinsam arbeiten dort nun rund 500 Mitarbeitende an der Erforschung der biologischen Intelligenz. Dabei geht es um die durch Evolution entstandenen Fähigkeit tierischer Organismen, sich an eine ständig veränderte Umwelt anzupassen.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Max-Planck-Institut Martinsried: Fusion mit Institut in Seewiesen bei Starnberg

„Das neue Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz widmet sich den vielfältigen Strategien, mit denen lebende Organismen Probleme lösen – mit dem Gehirn, in der Evolution und über alle Skalen der biologischen Organisation hinweg“, erklärt Tobias Bonhoeffer, der die Geschäftsführung der neuen Einrichtung übernommen hat. Zuvor war er Leiter des Instituts für Neurobiologie. „Mit diesem neuen Forschungsgebiet wird das Institut verschiedene Disziplinen an den Grenzen des Wissens vereinen und neue Impulse in der biowissenschaftlichen Forschung setzen.“

Die endgültige rechtliche Neugründung findet voraussichtlich erst am 1. Januar 2023 statt. Bis dahin gilt es, strukturell und organisatorisch zusammenzuwachsen. Geplant ist, im Bereich der Forschung Kooperationen zu festigen und neue zu etablieren. Gleichzeitig werde nach international führenden Wissenschaftlern gesucht, welche die Erforschung der biologischen Intelligenz weiter vorantreiben.

Fusion für die Forschung: weiterer Schritt Richtung Life-Science-Campus in Martinsried

Durch den Zusammenschluss ist kein Arbeitsplatz in Gefahr – im Gegenteil, da das neue Institut über die Jahre noch wachsen soll. So möchte der Freistaat Bayern Martinsried in den kommenden zehn Jahren zu einem Campus für Life Science ausbauen.

In dem Rahmen soll das Max-Planck-Institut dort auch neue Gebäude bekommen. Dann wäre ein längerfristiger Wechsel einzelner Gruppen von Seewiesen nach Martinsried denkbar. Schon jetzt stehen die Institute für Neurobiologie und Ornithologie in engem Austausch und arbeiten je nach Aufgabe abwechselnd an ihren Standorten.

Gabriele Uelses

Quelle: www.hallo-muenchen.de