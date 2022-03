Neuer Kies-Antrag der Gemeinde Neuried ‒ Regionaler Planungsverband ist skeptisch

Von: Romy Ebert-Adeikis

Ein Teil des Vorranggebiets 804 kiest bereits seit Jahren die Gräfelfinger Firma Glück aus. © Romy Ebert-Adeikis

Der neue Antrag aus Neuried auf Streichung eines Vorranggebiets im Forst Kasten kam beim Regionalen Planungsverband nicht gut an. Die Gründe der Gemeinde...

Neuried - Mit der Entscheidung des Stadtrats München im Mai 2021, den Zuschlag für einen Kiesabbau im Forst Kasten zu erteilen, sahen viele eine neue Grube in dem Wald quasi schon gegraben. Bis jetzt hat der Landkreis den Abbau zwar noch nicht genehmigt. Aber es liegt auch noch eine Chance in der Luft, die Kiesgewinnung an der Stelle dauerhaft zu verhindern.

Gemeinde Neuried: Neuer Antrag soll Kies-Abbau im Forst Kasten verhindern

Mit der Streichung des sogenannten „Vorranggebiets 804“ aus dem Regionalplan München. Das legt für eine 42 Hektar große Fläche im Forst Kasten den Abbau von Rohstoffen nahe. Dies zu ändern hatte Neurieds Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) im November beim Regionalen Planungsverband (RPV) beantragt. Über das Anliegen sollte der Verband eigentlich diese Woche diskutieren. Krankheitsbedingt wurde die Sitzung zwar vertagt. Ein Ersatztermin soll noch im März stattfinden. Klar ist aber schon jetzt: Von dem Vorstoß der Gemeinde Neuried sind die Regionalplaner alles andere als begeistert.

So begründet die Kommune ihren Wunsch mit einer Gesundheitsgefahr. Wenn durch einen Kiesabbau im Wald die Kaltluftschneise für München gestört wird, würde sich die Stadt im Sommer noch mehr aufheizen. „Auch wenn wieder aufzuforsten ist, würde der Wald seine Funktion für mehrere Jahrzehnte verlieren“, heißt es im Antrag.

Zudem sei die Festlegung als Vorranggebiet für Rohstoffabbau ohnehin unwirksam, weil der hohe Schutzstatus als Bannwald und regionaler Grünzug eine Grabungsgenehmigung quasi verhindere. Das gelte insbesondere seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im März 2021, das den Staat zu mehr Klimaschutz verpflichtet.

Antrag der Gemeinde Neuried: Streichung von Forst Kasten als Vorranggebiet für Kies-Abbau

Für den RPV reichen diese Argumente nicht aus, um die Streichung eines einzelnen Vorranggebiets voranzutreiben. Im Gegenteil: „Die Funktionen des Grünzugs stehen dem zeitlich befristeten Abbau von Bodenschätzen nicht entgegen“, heißt es in der öffentlichen Beschlussvorlage.

Zwar werde der Regionalplan ohnehin überarbeitet, wobei der RPV auch weitere Vorranggebiete für Klimaschutz ausweisen will. Die Streichung eines bereits bestehenden Gebiets ist laut RPV aber nicht sinnvoll. Denn eine räumliche Verteilung von Vorranggebieten sei wichtig. „Der Transport von Kies über längere Strecken ist alles andere als ökologisch“, so das Fazit.

Neurieds Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) wollte sich vor der Sitzung nicht äußern.

Quelle: www.hallo-muenchen.de