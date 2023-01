Neues Yoga-Angebot für Senioren startet in Alten- und Servicezentren durch

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Viele der „OMY!“-Übungen werden im Sitzen auf Stühlen absolviert. Auch Menschen mit Rollator oder im Rollstuhl können mitmachen. © Julia Schwendner

Damit Senioren, auch mit kleinem Geldbeutel, weiterhin Sport treiben können, wurde jetzt das „OMY!“-Yoga-Angebot ins Leben gerufen. Alle Infos und Termine:

München-Nord ‒ „Sport und Bewegung sollten für alle Menschen möglich sein, unabhängig von Alter und Einkommen“, findet Cornelia Brammen. Um auch Senioren mit geringfügiger Rente diese Möglichkeit zu bieten, hat die Geschäftsführerin des Vereins „Yoga hilft“ 2018 das Angebot „Oh my Yoga“ (OMY!) ins Leben gerufen. Seit 2021 gibt es dieses auch in München – und wird jetzt ausgeweitet.

„‚OMY!‘ richtet sich an Menschen über 60 Jahre, die Yoga lieben oder es schon immer mal ausprobieren wollten. Die sanften Übungen finden im Sitzen statt, stärken den Körper, halten den Geist auf Trab und die Psyche stabil“, erklärt Brammen. Das Angebot ist barrierefrei und günstig, kostet etwa in den ASZ Freimann und Milbertshofen fünf Euro für zehn Einheiten. Durch Corona seien viele Menschen vorsichtiger geworden, was sich bei Senioren negativ auf die Mobilität auswirke.



Yoga-Angebot für Senioren: Projekt wird positiv wahrgenommen

Dagegen will „OMY!“ vorgehen. Mittlerweile gibt es das Angebot in sechs Alten- und Servicezentren (ASZ) sowie dem Quartierstreff „Die Mitterfelder“ in Laim. „Das Angebot wird sehr gut angenommen. Gerade in Laim hatten wir zur Eröffnung 16 Teilnehmende“, sagt Brammen. Insgesamt werden in den sieben Einrichtungen neun Kurse angeboten. „So können 90 bis 100 Senioren teilnehmen.“

Durch ein spezielles Trainingsgerät, den Gerontologischen Testanzug, werden die Kursleiter für die Mobilität der älteren Kursteilnehmer geschult. „Etwa gibt es Versteifungselemente oder Gewichte, die zeigen, wie schwer den Senioren Übungen fallen können“, erklärt sie. Das Angebot soll auch weiter wachsen. „Im Februar soll ein weiteres ASZ, im März ein Nachbarschaftstreff hinzukommen“, sagt Brammen.

Termine für „OMY!“-Kurse In sechs ASZ und im „Die Mitterfelder“ findet „OMY!“ wöchentlich statt. Eine Anmeldung ist nötig. Die Termine:

ASZ Lehel, Christophstraße 12: Montag (13.30 bis 14.30 Uhr), Telefon: 45 21 64 101.

ASZ Freimann, Edmund-Rumpler-Straße 1: Mittwoch (9.30 bis 10.30 sowie 10.45 bis 11.45 Uhr), Telefon: 32 98 930.

Die Mitterfelder, Mitterfeldstraße 20: Donnerstag (15.45 bis 16.45 Uhr), Telefon: 58 09 10.

ASZ Milbertshofen, Schleißheimerstraße 378: Freitag (10 bis 11 sowie 11.15 bis 12.15 Uhr), Telefon: 35 62 77 33 25.

ASZ Obergiesing, Werinherstraße 71: Freitag (10 bis 11 Uhr), Telefon: 69 06 162.

ASZ Kleinhadern-Blumenau, Alpenveilchenstraße 42: Donnerstag (14 bis 15 Uhr), Telefon: 58 03 476.

ASZ Sendling, Daiserstraße 37: Freitag (14.15 bis 15.30 Uhr), Telefon: 77 92 54.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.