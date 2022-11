Demonstration von Fridays For Future & Bund Naturschutz: München wird zum Protestzentrum

Von: Sabina Kläsener

Teilen

Aktivisten kritisieren die Novelle des bayerischen Klimaschutzgesetzes. © dpa/Sven Hoppe

Demonstrationen in der Stadt: Klimaschützer, Sozialverbände und Stiftungen äußern laute Kritik. Die Anlässe, wo die Proteste stattfinden, was gefordert wird...

Klima, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit: In München regt sich Protest, der auf die Straße getragen wird (siehe Kasten). Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ nehmen das besonders wörtlich, blockierten den Verkehr in der Stadt. Soweit wollen Fridays For Future (FFF) und die Jugendorganisation Bund Naturschutz (JBN) nicht gehen, erklären sich aber solidarisch.

Manchen in München geht der Protest der Klimaaktivisten zu weit.

Vom Königsplatz zum Maxmonument - die Route der Fridays For Future Demonstration

Fridays for Future und die Jugendorganisation Bund Naturschutz rufen am Freitag, 11. November, zum Generalstreik auf. Um 12 Uhr geht es am Königsplatz los, bevor die Demonstranten über die Staatskanzlei zum Maxmonument ziehen wollen. Gerechnet wird mit bis zu 2000 Teilnehmern. Die Jugend werde in der Politik vernachlässigt, beklagt Julian Fürholzer (JBN): „Söder spielt sich wie ein Clown auf, als würde sich alles um ihn drehen.“ Es könne nicht sein, dass „die Politik so unkonstruktiv“ auf sie zugehe. Daher lautet das Motto: Schluss mit dem Politik-Zirkus.

Protest von Fridays for Future bei Generalstreik: Neues Klimagesetz ist „Greenwashing“

Eine Fotoaktion im Clowns-Kostüm soll bei der Demo zeigen, was für ein „Quatsch“ das neue Klimaschutzgesetz der Bayerischen Regierung sei – der Anlass des Streiks. „Darin werden Ziele benannt, aber nicht die Maßnahmen, die dorthin führen sollen“, erklärt Michael Sterner von Scientists For Future, die sich dem Protest anschließen. Für die Wissenschaft sei klar: „Der Klimaschutz steht und fällt mit Solar und Windkraft.“ Die bisher größte Bremse für letzteres, die 10-Hektar-Abstandsregel von Windrädern zur Bebauung, hätte abgeschafft werden müssen. Franziska Wild (FFF) erklärt, das neue Gesetz sei „reines Greenwashing“. Die Klima-Ziele lägen zu weit in der Zukunft, es müsste jährliche Berichte von unabhängigen Stellen geben. Und: „Die Kommunen wurden komplett vergessen – die wären auch ein großer Hebel gewesen.“

Demos in der Stadt: Es geht um Umverteilung, Tierquälerei und Frauenrechte Diese Demonstrationen sind in den nächsten Wochen in München geplant:

• Das Bündnis „Superreiche zur Kasse“ aus Gewerkschaften, Parteien und Sozialverbänden protestiert am Donnerstag, 24. November, ab 18 Uhr auf dem Odeonsplatz. Die Forderungen: schnelle finanzielle Entlastung, Umverteilung und ausreichende Grundsicherung. • Anlässlich der Fußball-WM in Katar ruft die Münchner Arbeitsgruppe der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte am Samstag, 5. November, an einem Stand auf dem Marienplatz von 12 bis 18 Uhr zum Protest auf. • Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen veranstaltet das Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation (kofra) am Freitag, 25. November, ab 18 Uhr ein Demo auf dem Josephsplatz. • Tierschützer der „Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt“ protestieren am Samstag, 5. November, ab 17 Uhr vor dem Lidl-Markt an der Schleißheimer Straße 85 gegen Tierquälerei.