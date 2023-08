Trotz Hitze: Über 100.000 Menschen beim „Zamanand“-Festival in München ‒ Daten für 2024 bekannt

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Zum „Zamanand“-Festival zwischen Odeonsplatz und Siegestor kamen dieses Wochenende über 100.000 Menschen. © Anna Glatt

Das „Zamanand“-Festival in München läuft dieses Wochenende. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz ‒ und geben die Termine für 2024 bekannt.

München / Maxvorstadt / Schwabing ‒ Noch läuft das „Zamanand“-Festival zwischen Siegestor und Odeonsplatz. Die Veranstalter ziehen dennoch bereits am heutigen Sonntag, 20. August, eine erste Bilanz. Und die fällt trotz der Hitze positiv aus.

„Zamanand“-Festival in München: Veranstalter ziehen trotz Hitze positive Bilanz mit über 100.000 Besuchern

So hätten am Samstag etwa 60.000 Menschen die autofreie Ludwigstraße und die vielen Stände und Bühnen besucht. Etwa genauso viele erwarten die Veranstalter auch am heutigen Sonntag. Das Festival möchte das Bewusstsein für aktuelle Herausforderungen stärken und eine nachhaltige Zukunft zu unterstützen.

So stand im großen Bereich des Referates für Klima- und Umweltschutz der Stadt München am Geschwister-Scholl-Platz das Thema Klimaschutz im urbanen Kontext im Fokus. Besucher konnten spielerisch Wege entdecken, wie sie zur Umwelt beitragen können. Die Quartierslounge lud unter dem Motto „Re:think München“ zum Mitdenken und Mitreden ein.

Der Odeonsplatz fungierte als zentraler Festivalbereich, der eine Vielzahl von Aktivitäten beherbergte, darunter die „Zamanand“-Bühne sowie die Ausstellung „Toleranzräume“, die vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) gefördert wurde.

+++ Mann unter Linienbus eingeklemmt und schwer verletzt +++

Auf den insgesamt sieben Stages boten und bieten über 50 Künstler eine diverse, musikalische Palette. Etwa 1200 sind an der Umsetzung des kostenlos besuchbaren Festivals beteiligt. Außerdem umfasste das Festival Themen wie regionalen Konsum, Zero-Waste, Gleichberechtigung und Engagement sowie einen offenen Stadtgestaltungsfreiraum als Experimentierfeld für die Nutzung des Öffentlichen Raums.

Mittels Videomapping und der neuartigen Aufnahmetechnologie wurde als Überraschung ein bidirektionales Live-Konzert aus der Ukraine auf das Siegestor projiziert. Das bewegende Konzerterlebnis mit der ukrainischen Violonistin Viktoria wurde als starkes Friedenssymbol wahrgenommen. Es wurde von zahlreichen Besuchern verfolgt.

+++ Frau verstirbt bei Zimmerbrand in München: Reanimationsversuche bleiben erfolglos +++

„Zamanand“-Festival in München: Termine für 2024 bekannt ‒ heute noch MVG-Einschränkungen

Die Veranstalter richten auch noch einen Blick in die Zukunft. So wurden nun die Termine des „Zamanand“-Festivals für 2024 bekanntgegeben: An den Wochenenden 1./2. Juni und 14./15. September geht das Festival in die nächste Runde. Schon jetzt können sich Künstler, Vereine, Initiativen oder Unternehmen für eine Teilnahme bewerben.

+++ Mehrere Frauen in München am Wochenende sexuell belästigt +++

Da das Festival auch heute noch läuft, ist noch mit Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen. Auf folgenden Linien der MVG kommt es noch bis Montag, 21. August, um circa 3 Uhr morgens zu Fahrplanänderungen:

CityRing 58/68 : Die Linien werden im Abschnitt Giselastraße – Pinakotheken über die Barer Straße umgeleitet. Die Haltestellen Georgenstraße – Oskar-von-Miller-Ring bzw. Maxvorstadt/ Sammlung Brandhorst entfallen. Auf der Umleitung werden die Haltestellen Nordendstraße und Schellingstraße der Tram 27 mitbedient. Die Linie 58 hält zusätzlich an der Haltestelle Elisabethplatz. Die Haltestelle Pinakotheken der Linie 58 ist zum Haltepunkt der Tram 27 Richtung Petuelring verlegt.

: Die Linien werden im Abschnitt Giselastraße – Pinakotheken über die Barer Straße umgeleitet. Die Haltestellen Georgenstraße – Oskar-von-Miller-Ring bzw. Maxvorstadt/ Sammlung Brandhorst entfallen. Auf der Umleitung werden die Haltestellen Nordendstraße und Schellingstraße der Tram 27 mitbedient. Die Linie 58 hält zusätzlich an der Haltestelle Elisabethplatz. Die Haltestelle Pinakotheken der Linie 58 ist zum Haltepunkt der Tram 27 Richtung Petuelring verlegt. Die MVG-Museenlinie 100 wird durch den Altstadtringtunnel umgeleitet. Es entfallen die Haltestellen Oskar-von-Miller-Ring, Vonder-Tann-Straße, Odeonsplatz, Amalienstraße und Königinstraße.

wird durch den Altstadtringtunnel umgeleitet. Es entfallen die Haltestellen Oskar-von-Miller-Ring, Vonder-Tann-Straße, Odeonsplatz, Amalienstraße und Königinstraße. Die Buslinien 153/154 werden im Bereich Schellingstraße – Giselastraße über die Barer-, Nordend- und Franz-Joseph-Straße umgeleitet. Der Abschnitt Türkenstraße – Georgenstraße entfällt. Auf der Umleitung wird die Haltestelle Nordendstraße der Tram 27 bedient. In Richtung Giselastraße wird zusätzlich die Haltestelle Elisabethplatz bedient, die Haltestelle Schellingstraße ist zum Haltepunkt der Tram 27 verlegt.

werden im Bereich Schellingstraße – Giselastraße über die Barer-, Nordend- und Franz-Joseph-Straße umgeleitet. Der Abschnitt Türkenstraße – Georgenstraße entfällt. Auf der Umleitung wird die Haltestelle Nordendstraße der Tram 27 bedient. In Richtung Giselastraße wird zusätzlich die Haltestelle Elisabethplatz bedient, die Haltestelle Schellingstraße ist zum Haltepunkt der Tram 27 verlegt. Die Nachtlinien N40, N41, N45 fahren nicht wie gewohnt auf der Ludwig- bzw. Leopoldstraße, sondern werden parallel über die 17.8.2023 Barer-, Nordend-, Belgradstraße umgeleitet. Die Haltestellen zwischen Lenbachplatz und Hohenzollernstraße entfallen in beiden Richtungen. Die Haltestellen der Tramlinie 27 werden von Karolinenplatz bis Nordendstraße mitbedient, in Richtung Münchner Freiheit halten die Busse auch an der Haltestelle Elisabethplatz.

+++ Weiter Begeisterung um Harry Kane beim FC Bayern München: Stürmer bei Bundesliga-Auftakt und „Traumspiel“ von Fans gefeiert +++

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.