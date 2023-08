Zamanand-Festival 2023 in München: Sieben Stages und autofreie Zone auf der Ludwigstraße

Auf sieben Bühnen mit den unterschiedlichsten musikalischen Schwerpunkten erwarten die Besucher auf dem Zamanand-Festival in München. © Sarah Jansky

Von Samstag, 19. bis Sonntag, 20. August findet das Zamanand-Festival zwischen Odeonsplatz und Siegestor in München statt. Worauf sich Besucher freuen können.

München ‒ Rund 240.000 Besucher fanden laut Betreiber im Mai den Weg auf das Zamanand-Festival in München. Am 19. und 20. August startet das Festival zwischen Odeonsplatz und Siegestor in die Spätsommer-Saison. Der Eintritt ist frei.

Mit zahlreichen Veranstaltungen, Workshops und Informationsständen möchte das Festival dazu beitragen, das Bewusstsein für die Herausforderungen unserer Zeit zu stärken und ein Zeichen für eine bessere Zukunft zu setzen. Schirmherr ist Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Sieben Stages auf dem Zamanand-Festival in München

Auf dem Gelände gibt es sieben Festival-Bühnen mit den unterschiedlichsten musikalischen Schwerpunkten. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, von Pop und Rock über Hip-Hop und Elektro bis hin zu traditioneller Weltmusik.

Zamanand Bühne präsentiert von 95.5 Charivari am Platz vor der Feldherrnhalle mit Headphone Party am Samstagabend

M-net Treepost an der Galeriestraße

Die Bühne der größten Münchner Hobbymusik-Community „Artist Jam“

M94.5 Bühne vor der Staatsbibliothek mit Fokus auf Künstlerinnen

Kollektiv Arkaden mit elektronischer Tanzmusik unter den Bögen der Ludwigskirche

das gemütliche Wohnzimmer der Halle2 an der Universität

„Nachhaltigkeit, Vielfalt und Toleranz“: Programm-Highlights auf dem Zamanand-Festival in München

Passend zum Festival-Motto „Nachhaltigkeit, Vielfalt und Toleranz“ gibt es am Geschwister-Scholl-Platz einen Bereich des Referats für Klima- und Umweltschutz der Landeshauptstadt München. Hier dreht sich alles um das Thema Klimaschutz im urbanen Kontext.

Außerdem bietet Festival-Hauptpartner M-net mit der Aktion „Treepost“ eine besondere Mitmach-Aktion für den Klimaschutz an: Für jedes Foto, das in den sozialen Medien mit dem Hashtag #treepost veröffentlicht wird, pflanzt der Internetanbieter einen Baum im M-net Wald in der Nähe von Tutzing.

Die Ausstellung ToleranzRäume soll zeigen, wie man mehr Toleranz und Respekt im Alltag praktizieren kann. Sie wird vom deutschen Bundestag unterstützt und gefördert durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI).

Zamanand-Festival in München: Informationen zur Anreise

Rund um das Festival ist mit Einschränkungen im Straßenverkehr zu rechnen. Besuchern wird daher die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Das Festival ist mit den Linien U3, U4, U5, U6 zu erreichen. Im Bereich des Festivals liegen die U-Bahnhöfe Odeonsplatz und Universität. Es stehen keine Besucherparkplätze zur Verfügung.

Die Buslinien 58, 68, 100, 153, 154, N40, N41 und N45 werden laut Betreiber von Samstag, 19. August ca. 09:00 Uhr bis Montag, 21. August 2023 ca. 03:00 Uhr teils weiträumig umgeleitet bzw. verkürzt. Die Ludwig- und Leopoldstraße zwischen Odeonsplatz und Georgenstraße sind in diesem Zeitraum gesperrt.

Veranstaltungszeiten des Zamanand Festivals Sa. 19. August 2023 - 16 – 02 Uhr (Ende lautes Programm um 23 Uhr) So. 20. August 2023 – 11 – 21 Uhr (Ende lautes Programm um 20 Uhr) Weitere Informationen auf www.zamanand.de.

