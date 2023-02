Neue Bioabfall-Anlage für München: Abfallvermeidung im Vordergrund

Von: Sabina Kläsener

Weil München wächst, wird in der Zukunft auch mehr Müll erwartet. Gesucht wird nun nach einer geeigneten Ablagemöglichkeit für den Biomüll. Mit der AWM soll das geprüft werden:

München ‒ Wohin mit dem Müll? Die Frage klingt lapidar, stellt die Stadt derzeit vor eine schwierige Aufgabe. Das Ziel ist klar: München soll zur Zero-Waste-City werden. Gesucht wird eine Lösung, wie und wo ab 2028 der Bioabfall verwertet werden kann. Denn: Die Auflagen ändern sich, bisherige Anlagen werden zu klein, müssen zum Teil geschlossen werden.

47 000 Megagramm (Mg) Biomüll fallen jährlich in München an. Bisher werden die Abfälle dezentral entsorgt, kompostiert oder zu Biogas umgewandelt. Durch letzteres wird der jährliche Stromverbrauch von 1300 Münchner Haushalten gedeckt.



Schon jetzt muss der Münchner Müll teilweise bis nach Thüringen gebracht werden, weil die Kapazitäten nicht ausreichen. Das Kommunalreferat hat drei Optionen ausgearbeitet: auf einem Flurstück Richtung Freising oder in Freimann bauen oder mit der Stadt Augsburg zusammenarbeiten. Rund 50 Millionen Euro wurden für die Maßnahme veranschlagt.



Der Ausschuss hat nun den Abfallwirtschaftsbetrieb (AWM) beauftragt, im Entsorgungspark Freimann den Bau einer Vergärungsanlage zu prüfen. Alternativ soll erörtert werden, ob auf dem Flurstück eine Bioabfallbehandlungsanlage entstehen kann.



München wird in den kommenden Jahren wachsen – ebenso die Müllmenge. Mit der neuen Anlage sollen aus 54 000 Mg pro Jahr Strom für circa 2400 Haushalte erzeugt werden. „Dies ist für die Bioabfallqualität, wie sich in München vorliegt, eine gute Ausbeute“, erklärt eine AWM-Sprecherin.

Zentral sei aber auch die Abfallvermeidung: Auch bei Biomüll gelte: „Der beste Müll ist der, der gar nicht entsteht.“ Ziel sei es, mit Kampagnen und Bildungsmaßnahmen, die Münchner zur besseren Mülltrennung zu animieren. Bis 2035 sollen die Haushaltsabfälle pro Kopf um 15 Prozent sinken, Restmüll um 35 Prozent. Im Juli soll dem Stadtrat laut Kommunalreferat Konkretes vorliegen.

So entsteht Biogas

In einer Anlage im Münchner Norden beginnen die Bioabfälle in abgeschlossenen Behältern, unter Luftabschluss zu gären. Spezielle Bakterienkulturen produzieren dabei Biogas. Beim Verarbeitungsprozess entstehen so gut wie keine Emissionen – und durch das abgeschlossene System keine Gerüche.