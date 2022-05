Jahresbilanz 2021 der Münchner Zollfahndungsamtes: Drogen, Medikamente und weitere verbotene Güter

Die Zollbehörde in München hat die Bilanz für das Jahr 2021 veröffentlicht. (Symbolbild) © dpa/Sina Schuldt

Die Zollbehörde in München hat den Jahresbericht für 2021 veröffentlicht. Dabei fällt vor allem das Schmuggeln von Drogen, Medikamenten und Waffen auf.

Die Bilanz des Zollfahndungsamtes für das Jahr 2021 wurde veröffentlicht. Darin zeigen die Beamten vor allem, wie oft versucht wurde, verschiedene Güter einzuführen oder auszuführen. Die Oberhand behalten dabei weiterhin der Schmuggel von Betäubungsmitteln im Straßen- und Postverkehr und die illegale Herstellung verbrauchssteuerpflichtiger Erzeugnisse.

Jahresbilanz des Münchner Zolls 2021: Die wichtigsten Zahlen aus dem Bericht

Insgesamt musste der Zoll in 1738 Verfahren gegen 1999 Personen ermitteln. Beide Zahlen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken (1750 und 2062). Dabei wurden Steuern von über 36 Millionen Euro hinterzogen (Vorjahr: 230 Millionen Euro). Insgesamt wurden Geldstrafen in Höhe von 900.000 Euro verhängt.

Die Beamten wurden durch Zuwiderhandlungen gegen Anti-Dumping-Maßnahmen und Ausstellungen von zu niedrigen Rechnungen vor Herausforderungen gestellt. Auf diesem Wege wurden 26 Millionen Euro an Einfuhrzöllen hinterzogen.

Zugenommen im Vergleich zu 2020 hat die Zahl an Fällen, in denen Rauschmittel geschmuggelt werden. Dies geschah in 746 (2020: 500) Fällen. Vor allem erfolgte der Schmuggel über den Straßenverkehr und postalisch. Dabei wurden unter anderem 245 Kilogramm Marihuana und 31 Kilogramm Kokain sichergestellt.

Ebenso zugenommen hat der Schmuggel von verbrauchssteuerpflichtigen Produkten, wie zum Beispiel Zigaretten. Hier wurde der Zoll 119 Mal tätig. 13 Millionen Stück Zigaretten wurden sichergestellt. Auffällig wurde dabei unter anderem ein einzelner Großtransport, der vom Amt Regensburg Ende 2021 festgesetzt werden konnte.

Weiterhin wurden auch zahlreiche nicht zugelassene Arznei- und Dopingmittel, vor allem aus China und Südostasien, nach Deutschland illegal eingeführt. Dort nahm die Anzahl der Fälle aber ab, sodass die Beamten in 182 (Vorjahr: 450) Fällen ermitteln mussten. 21.000 nicht zugelassene Tabletten wurden sichergestellt, 235.000 Anabolika-Tabletten wurden vom Zoll festgesetzt.

Ebenso wurden weniger Textilien und erlaubnispflichtige Munition eingeführt. Nur noch 1000 Kleidungsstücke und 750 Stück Munition (2020: 15.000 und 15.500) wurden geschmuggelt. Im Zusammenhang mit dem Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern nahm aber der Schmuggel von Pyrotechnik zu. Knapp 6400 mehr Feuerwerkskörper wurden eingeführt, 8500 an der Zahl.

