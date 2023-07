Münchner Zollfahndung gelingt empfindlicher Schlag gegen Netzwerk von Händlern illegaler Dopingmittel

Von: Sebastian Fuchs

Ermittlern des Zollfahndungsamtes München ist ein wichtiger Schlag gegen ein internationales Netzwerk von Händlern illegaler Dopingmittel gelungen. © Zollfahndungsamt München

Ermittlern des Münchner Zollfahndungsamtes ist ein empfindlicher Schlag gegen ein internationales Netzwerk von Händlern illegaler Dopingmittel gelungen.

München ‒ Bei Durchsuchungen von 12 Wohnungen und einer Lagerstätte in mehreren Bundesländern haben Ermittler des Zollfahndungsamtes München mit der Beteiligung von Kräften regional zuständiger Zollfahndungsämter rund 2700 Flaschen und Dosen mit Selektiven Androgenrezeptor-Modulatoren (SARMs) sichergestellt.

Dabei handelt es sich um anabole Wirkstoffe, die zur kraft- und muskelsteigernden Wirkung überwiegend in der Trainingsphase von Sportlern missbräuchlich zum Einsatz kommen.

Schlag gegen Händler illegaler Dopingmittel: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Wie das Zollfahndungsamt am Freitag mitteilte, wurden im Zuge der Ermittlungen bereits Mitte Juni zwei Tatverdächtige festgenommen. Dabei handelt es sich um ein 38 und 42 Jahre altes Brüderpaar, das mit einem Lager in Frankfurt am Main als Dreh- und Angelpunkt des von Bulgarien aus organisierten, internationalen Handels der illegal vertriebenen Wirkstoffe fungiert haben könnte.

Die Zollfahndung geht derzeit davon aus, dass die zuvor aus Bulgarien in Großmengen eingeschmuggelten Dopingmittel in dem Frankfurter Lager zwischengebunkert, verpackt und in Einzelsendungen nach Westeuropa versandt worden sein könnten.

Es besteht der Verdacht, dass die beiden Brüder in den vergangenen zwei Jahren Dopingpräparate im Verkaufswert von rund 2,7 Millionen Euro konfektioniert und verschickt haben.

Münchner Ermittlern gelingt Schlag gegen internationales Netzwerk von Händlern illegaler Dopingmittel

Insgesamt werden elf Personen im Alter von 19 bis 43 Jahren verdächtigt, die Präparate sowohl versendet als auch abgenommen zu haben. Die Ermittlungen in dem Fall unter der Sachleitung der Schwerpunktstaatsanwaltschaft München I dauern weiter an.

