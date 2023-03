Männchen oder Weibchen? ‒ Tierpark Hellabrunn lüftet das Geheimnis um den Faultier-Nachwuchs in München

Ein lang wurde der Tierpark Hellabrunn München auf die Folter gespannt. Jetzt ist es raus: Das Geschlecht des Faultier-Babys steht fest. © Birgit Mohr

Der Münchner Zoo hat nun Gewissheit: Das Geschlecht des Faultier-Nachwuchses im Tierpark Hellabrunn konnte nach einem Jahr endlich bestimmt werden.

München / Thalkirchen ‒ Knapp ein Jahr ist es alt und nun steht fest: Der Nachwuchs bei den Zweifinger-Faultieren im Tierpark Hellabrunn ist ein Weibchen.

Das Junge namens „Wyona“ sei bisher durch das Muttertier abgeschirmt gewesen, doch allmählich bewege sich „Wyona“ nun auch mal alleine durch den Faultier-Baum im Nashornhaus, teilt der Tierpark am Dienstag mit. Dies war auch der Zeitpunkt, um das Geschlecht durch eine Haarprobe zu bestimmen.

Nachwuchs im Tierpark Hellabrunn in München: Warum die Geschlechtsbestimmung so lange auf sich warten ließ

Bei den Zweifinger-Faultieren sei immer Geduld gefragt, denn auf visueller Basis sei eine Geschlechterspezifizierung nicht möglich. Nach dem Ende der Stillzeit beginnt das junge Weibchen nun langsam, sich immer öfter ohne die Mutter alleine zwischen den Zweigen und Seilen zu bewegen.

In Hellabrunn ist das junge Weibchen der dritte Nachwuchs des Elternpaares „Maya“ und „Heinz“. Die Tiere sind Vertreter der Zwei-Finger-Faultiere, einer Unterordnung der Faultiere.

Jungtier „Wyona“ mit Faultier-Mutter im Baum in Hellabrunn. © Marc Müller

„Wir freuen uns jetzt, dass das junge Weibchen in der nächsten Zeit noch aktiver als bisher unterwegs sein wird. Unsere Besucher haben vor allem am Vormittag und dem späten Nachmittag die Chance, unsere Faultier-Familie ,in Aktion‘ sehen zu können“, sagt Carsten Zehrer, Zoologischer Leiter und Kurator des Tierparks Hellabrunn.

Wieso hängen Faultiere so viel ab? Der Körper der Tiere ist an die hängende Lebensweise in den Ästen angepasst, was vor allem bei dem vom Bauch abwärts gescheitelten Fell sichtbar wird. Der Scheitel dient dazu, Regenwasser besser abfließen zu lassen. Faultiere haben und benötigen weniger Muskelmasse als andere Säugetiere und sind dank eines sehr langsamen Stoffwechsels wahre Energiesparer. Sie bewegen sich sehr langsam und erreichen beim Hangeln in den Bäumen eine Geschwindigkeit von acht bis zehn Metern pro Minute.

Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter sorgt für Freude bei den Zoo-Verantwortlichen: „Mutter und Kind waren im wahrsten Sinne des Wortes bisher unzertrennlich, was für uns immer ein sehr gutes Zeichen ist“, sagt Vorstand und Tierparkdirektor Rasem Baban.

Faultiere im Nashorn-Haus machen auf Bedrohungssituation aufmerksam

„Wir möchten mit der Faultier-Familie im Nashorn-Haus unsere Besucher darauf hinweisen, wie bedroht die Tiere durch die Abholzung und den Verlust des Lebensraums sind und haben mit Wyona eine Botschafterin mehr, um auf die prekäre Situation der Tiere in Südamerika hinzuweisen“, ergänzt Baban.

