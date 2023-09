Neue Attraktion ab März: Züricher Wow Museum expandiert nach München

Das Wow Museum in München soll ähnlich aussehen wie das Original in Zürich. © Wow Museum Zürich

Ab März 2024 soll München um eine Attraktion reicher werden. Das Züricher Wow Museum expandiert in die Landeshauptstadt. Was bisher dazu bekannt ist:

München ‒ In einem mehrfach gespiegelten Raum das Gefühl von Unendlichkeit erleben, auf dem Kopf stehen, sich in Perspektive und Distanz täuschen lassen und selbst zum Teil der Ausstellung werden ‒ das soll ab dem Frühjahr 2024 in München möglich sein. Dann expandiert das Wow Museum aus Zürich in die Münchner Innenstadt.

Züricher Wow Museum expandiert nach München

Geschäftsführerin Vanessa Kammermann, die das Wow mit ihrem Mann führt, erklärt: „Wir wollen ein Türöffner für Museumsgänger sein. Es gibt Menschen, die nicht gerne Ausstellungen besuchen. Für diese soll es jetzt auch in München ein Museum zum Anfassen geben.“

Geschäftsführerin Vanessa Kammermann leitet das Museum mit ihrem Mann. © Wow Museum Zürich

Dass das Wow an die Isar kommt, verdanken die Inhaber ihrem Makler, der passende Räumlichkeiten im Tal 27 ausfindig gemacht hat. Stand jetzt ist dort, wo zuvor eine Fastfood-Filiale war, nur eine provisorische rot-weiße Fassade zu sehen.

Bis zur Eröffnung des neuen Museums dauert es noch, wie Matthias Kammermann erklärt: „Ein Großteil des Rückbaus ist fertig, wir haben einen Aufzug, die Lüftung und einige Wände entfernt. Das Konzept der Räume steht auch, wir wissen, wo die Belüftungsanlage und Elektrik hinkommen. Aber die kreative Arbeit beginnt erst.“

Das neue Wow Museum in Zürich ist aktuell noch eine Baustelle. © Marie-Julie Hlawica

Neueröffnung nicht einfach ‒ Wow Museum ab Frühjahr 2024 in München

Obwohl das Ehepaar mit dem Originalmuseum in Zürich bereits Erfahrungen gesammelt hat, ist die Neueröffnung nicht einfach, meint Matthias Kammermann. „Die Naivität ist weg. Wir haben zwar jetzt mehr Wissen, achten aber auch auf mehr Umstände“. Außerdem ergaben sich bereits einige Überraschungen. „Der Zustand des Gebäudes war schlechter als erwartet, vorhandene Strukturen wie die Lüftung waren nicht verwendbar.“

Zudem habe der Prozess bis zur Unterschrift auf dem Mietvertrag lange angedauert. „Auch einige Gebühren der Stadt waren höher als in der Schweiz.“ Insgesamt werde der Bau deutlich teurer als das Haus in Zürich ‒ eine konkrete Summe möchten die Macher bisher nicht nennen.

Sich in Perspektive und Distanz täuschen lassen und selbst zum Teil der Ausstellung werden - das soll ab März 2024 im Wow Museum in München möglich sein. © Wow Museum Zürich

Das Münchner Wow Museum soll keine Kopie des Originals in der Schweiz werden. Die Ausstellungsfläche ist mit etwa 500 Quadratmetern etwas größer. Der Platz soll sowohl für neue Elemente als auch zur Entzerrung der bislang eng befüllten Züricher Ausstellung genutzt werden. Außerdem will das Ehepaar noch lokale Künstler involvieren.

