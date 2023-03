Von: Kevin Wenger

Ein Mann will entlang der Bahnstrecke von Assling nach München laufen, schließlich sei ja Streik. Womit der „Gleisläufer“ nicht rechnet, ist ein 130 km/h schneller Zug.

München – Einen weniger guten Einfall hatte ein 48-Jähriger, der am großen Streik-Montag aufgrund der ausbleibenden Bahnverbindungen von Assling im Landkreis Ebersberg zu Fuß nach München gehen wollte. Dabei ging er den Gleisen entlang – es würde doch heute kein Zug fahren.

Genau das war jedoch nicht der Fall: Gegen 17.30 Uhr meldete der Lokführer eines Meridians nach München im Gleis vor Grafing Bahnhof den Gleisläufer. Der Lokführer des Zuges, der der rund 130 km/h schnell unterwegs gewesen war, musste eine Schnellbremsung hinlegen, um eine Kollision mit dem 48-Jährigen zu vermeiden.

Ein Zugbegleiter nahm den Mann auf und bis zum Ostbahnhof mit. Dort wurde er von der Bundespolizei empfangen. Es stellte sich heraus, dass der 48-Jährige anhand der Bahntrassen nach dem kürzesten Weg nach München geschaut hatte. Er wurde von den Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Bei der Schnellbremsung befanden sich keine Passagiere im Zug. Auch keiner der drei Bahnmitarbeiter wurde bei dem Manöver verletzt. Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde eingeleitet.

Hinweis der Bundespolizei

Die Bundespolizei warnt ausdrücklich vor dem Betreten der Gleise. Auch an Streiktagen können Züge unterwegs sein. Neben der eigenen Lebensgefahr werden stets auch Reisende in Zügen durch in den Gleisen befindlichen Personen in Gefahr gebracht und der Bahnbetrieb beeinträchtigt. Zudem ist in jedem Fall mit einer Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und damit verbunden polizeilichen Maßnahmen zu rechnen.