Mehr Grün, weniger Grau: Im Bezirksausschuss gibt es Visionen für die Zukunft des Ernst-Toller-Platzes

Von: Kassandra Fischer

Der Ernst-Toller-Platz samt umliegendem Kreuzungsbereich soll umgestaltet werden, fordert der BA. © Kassandra Fischer

Der Ernst-Toller-Platz soll aufgewertet werden, das will zumindest das Ehepaar Lederer-Piloty. Doch das forderte Werner Lederer-Piloty bereits 1996 ohne Erfolg.

SCHWABING Viel grau dominiert aktuell am Ernst-Toller-Platz. Dieser befindet sich direkt vor dem Oskar-von-Miller-Gymnasium an der Siegfriedstraße – dort, wo sie sich sternförmig mit der Bis­marck-, Destouches- und Muffatstraße kreuzt. „Ein ödes Straßenaufeinandertreffen“, findet BA-Politiker Werner Lederer-Piloty. „Dabei könnte hier ein hübscher Platz mit Aufenthaltsqualität entstehen.“ Und genau das forderte er gemeinsam mit seiner Frau Petra Piloty (beide SPD) in der jüngsten BA-Sitzung – übrigens nicht zum ersten Mal.

Wegen der Sanierung des Schulgebäudes, die planmäßig noch heuer abgeschlossen werden soll, ist der eigentliche Platzbereich derzeit nicht nutzbar. Seit 1999 stehen dort einige Bäume und im Sommer sprudelt normalerweise der „Märchenbrunnen“. „Ein richtiger Platz ist das aber nicht“, kritisiert Lederer-Piloty dennoch.

Werner Lederer-Piloty © Kassandra Fischer

Zukunft des Ernst-Toller-Platzes: Öder Platz soll aufgewertet werden

Vor allem störe ihn, dass im gesamten Kreuzungsbereich eine „überdimensionale Asphaltfläche“ dominiere. Er ist sich sicher: Würde man die Fahrspuren auf das notwendigste verkleinern, könnten großzügige Bürgersteige sowie mehr Flächen für Bäume und Sitzbänke entstehen. Für ihn steht fest: „Es ist viel Potential da.“ Mit einer Neugestaltung des Bereichs könnte man zudem „ein schönes Pendant zum nahegelegenen Erich-Mühsam-Platz“ schaffen.

Zwar müsse das Thema auch von Verkehrsplanern angegangen werden, dennoch hat das Ehepaar Lederer-Piloty bereits einige Empfehlungen und Wünsche erarbeitet. So sollen die Auto-Stellplätze auf der gesamten Fläche verschwinden. Die Fahrbahn könnte mit dem gleichen Belag gestaltet werden wie die Geh- und Aufenthaltsbereiche, sodass eine „zusammenhängende Platzwirkung“ erreicht werde.

Zukunft des Ernst-Toller-Platzes: Lederer-Piloty liefert Vorschläge

Hierfür wäre Werksteinpflaster analog zum Wedekindplatz oder Kleinsteinpflaster, wie es bereits entlang der Muffatstraße und dem Bereich rund um den „Märchenbrunnen“ verlegt ist, möglich. Und dann ist da noch die Westseite des Kreuzungsbereichs, den Lederer-Piloty unverblümt als „Schandfleck“ bezeichnet.

Die vielen Müllcontainer schaden dem Ansehen des Ernst-Toller-Platzes, findet Lederer-Piloty. © Kassandra Fischer

Dort befinden sich derzeit mehrere Wertstoffcontainer. „Die Leute laden hier teils kistenweise ihr Zeug ab“, ärgert sich der Schwabinger. „Und das gegenüber von einem Baudenkmal.“ Die Wertstoffinsel soll deshalb im Zuge der Umgestaltung an einen alternativen Standort verlegt werden – beispielsweise in den nördlichen Teil der Siegfriedstraße.

Eine Bürgerbeteiligung für die Platzumgestaltung sei dabei selbstverständlich, betont Lederer-Piloty. „Da kommt erfahrungsgemäß oft noch der eine oder andere gute Gedanke“, sagt der Lokalpolitiker, der selbst über 25 Jahre das Lokalgremium leitete.

Nicht zum ersten Mal Bereits 1996 wagte Werner Lederer-Piloty einen ersten Vorstoß zur Umgestaltung des Ernst-Toller-Platzes. „Das ist dann sanft eingeschlafen“, bedauert er. Sein jüngster Antrag geht nun erneut zur Prüfung ans Baureferat. Dieses konnte auf Hallo-Nachfrage keine Fragen zum Thema beantworten – weder, ob es nach dem ersten Vorstoß im Jahr 1996 bereits entsprechende Prüfungen gab, noch, warum das Thema schließlich nicht weiter verfolgt wurde.

