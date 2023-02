Zwangsversteigerung in München: Mieter bangen um ihre Wohnungen ‒ Wird die Stadt helfen?

Von: Ursula Löschau

Paul Gerbsch (5. von rechts) und weitere Betroffene der Hausgemeinschaft an der Volkartstraße 48. © Ursula Löschau

Ein 20-Parteien-Haus an der Volkartstraße 48 kommt unter den Hammer. Die Bewohner erwarten, dass die Stadt München bei der Zwangsversteigerung mitbietet.

München / Neuhausen ‒ Über den Bewohnern des Hauses an der Volkartstraße 48 hängt ein Damoklesschwert: Am Montag, 27. März, soll das Gebäude zwangsversteigert werden.

Die 20 Parteien fürchten nun, dass ein Investor das Gebäude kauft, die Mieten deutlich erhöht und umbaut, um Eigentumswohnungen daraus zu machen. Sprich: Die jetzigen Nutzer müssten früher oder später ausziehen.

Zwangsversteigerung in München ‒ Mieter hoffen auf Stadt als Retterin

Ihre ganzen Hoffnungen setzen sie nun auf die Stadt. „Wir erwarten, dass sie bei der Versteigerung mitbietet und das Haus kauft“, fasst Paul Gerbsch zusammen, der seit zwölf Jahren dort lebt.

Ob sich die Verwaltung als Bieter beteiligt, wird der Stadtrat nach Auskunft von Maren Kowitz vom Kommunalreferat am Mittwoch, 22. März, entscheiden.

Mehrfamilienhaus in der Volkartstraße 48: Wie lang dürfen die Mieter hier noch wohnen? © Ursula Löschau

Schock-Nachricht vom Amtsgericht München ‒ Zwangsversteigerung droht

Von der bevorstehenden Zwangsversteigerung haben die Mieter Anfang Februar durch einen Brief vom Amtsgericht München erfahren. Eine Erbengemeinschaft und ein weiterer Eigentümer hätten für den Besitz keine andere gemeinsame Lösung gefunden, heißt es.

Für die Immobilie werde ein Verkehrswert von 15 Millionen Euro angegeben, das Startgebot liege bei sechs Millionen Euro, berichtet Gerbsch. Die Hausgemeinschaft ist nun sehr besorgt, wie es weitergehen wird.



„Hier wohnen Mieter zum Teil bereits seit über 40 Jahren, Familien mit bis zu zwei Kindern, Flüchtlinge aus der Ukraine, studentische Wohngemeinschaften, junge Paare, Singles, Auszubildende der Bäckerei, deren Geschäft sich unten im Mietshaus befindet. Also ein wirklich bunter Querschnitt“, sagt Gerbsch.

Hoffnung Stadt ‒ München prüft Teilnahme an Versteigerung

Gleichzeitig berichten er und seine Nachbarn von bislang fairen Mieten wie 1300 Euro warm für 91 Quadratmeter bei langjährigen Bewohnern. Von der Stadt als Wunsch-Eigentümer erhoffen sich die Neuhauser damit nicht nur den Erhalt ihrer Wohnungen, sondern auch weiterhin bezahlbare Mieten.



Das haben die Betroffenen inzwischen in diversen Briefen an städtische Stellen und an den Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg herangetragen und immerhin eine Prüfung erreicht. Die Sprecherin des Kommunalreferats bestätigt auf Hallo­-Anfrage: „Die Stadt München hat bereits an Zwangsversteigerungen teilgenommen und prüft fortlaufend interessante Objekte auch in diesem Erwerbsbereich.“

So werde derzeit auch dieses Anwesen geprüft. Es liegt in einem Erhaltungssatzungsgebiet. Da es hier um eine Zwangsversteigerung geht, besteht laut Maren Kowitz aber kein gesetzliches Vorkaufsrecht der Stadt.

Rudolf Stummvoll (Grüne), Vorsitzender des Unterausschusses Soziales, Integration und Wohnen im BA, würde es ebenfalls für das Beste halten, wenn die Stadt das Haus kaufen würde. Den Mietern rät er, als Gemeinschaft „zusammenzuhalten“.

