Zwei Einbrüche in der Säbener Straße in München – Polizei sucht Zeugen

Von: Sebastian Fuchs

Drucken Teilen

In der Säbener Straße in München ist es zu zwei Einbrüchen gekommen. (Symbolbild) © dpa/Silas Stein

In der Säbener Straße in München ist es zu zwei Einbrüchen gekommen. In beiden Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt. Die Polizei sucht Zeugen.

München / Harlaching – Wie die Münchner Polizei berichtet ist es am Donnerstag zu zwei Einbrüchen in der Säbener Straße in München gekommen. Die Täter konnten in beiden Fällen mit Beute fliehen.

Einbrecher in der Säbener Straße in München – Täter entwenden Schmuck und Bargeld

Fall1: Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich über eine Terassentür gewaltsam Zutritt in ein Reiheneckhaus. Der Einbruch in das Anwesen einer 55-Jährigen fand laut Polizei im Zeitraum zwischen 08:30 und 20:00 Uhr statt.

Es wurde Schmuck von bislang nicht bekanntem Wert gestohlen. Die Täter konnten mit der Beute fliehen.

Fall 2: Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam Zutritt in das Reiheneckhaus eines 64-Jährigen. Auch hier gelangten die Täter über eine Terrassentüre in das Gebäude.

+++ Mehrere Einbrüche im selben Viertel in München – Unbekannten Täter dringen mit Gewalt in Wohnungen ein +++

Zwei Einbrüche in der Säbener Straße in München – Polizei sucht Zeugen

Laut Polizei entwendeten die Einbrecher Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages und flohen anschließen unerkannt vom Tatort.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die Ermittlungen in den beiden Fällen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Säbener Straße, Heigelstraße, Ehlersstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.