Erneute Einbrüche in Gaststätten in der Nacht: Polizei München sucht nach Zeugen

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

In München Sendling kam es in der Nacht zu zwei Einbrüchen in Gaststätten. Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

In München ist es in der Nacht zu erneuten Einbrüchen gekommen. Betroffen waren diesmal zwei Gaststätten in Sendling. Die Polizei sucht Zeugen.

München/Sendling ‒ Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch, 10. Mai, auf Donnerstag, 11. Mai in zwei Gaststätten in Sendling eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den jeweiligen Gasthäusern, berichtet die Polizei.

Die Einbrecher suchten anschließend nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde kann laut Bericht der Polizei zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht gesagt werden. Ob eine Verbindung zwischen den beiden Taten besteht, wird derzeit noch geprüft.

Erneute Einbrüche in Gaststätten in der Nacht: Polizei München sucht nach Zeugen

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu mehreren Einbrüchen in Gaststätten in München. Unbekannte Täter hatten in Restaurants in Haidhausen und Neuhausen mehrere Tausend Euro erbeutet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lindwurmstraße, Schmied-Kochel-Straße, Senserstraße, Alramstraße, Kidlerstraße, Daiserstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.