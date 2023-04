Zweite Stammstrecke: Welche großen Aufgaben am Baufeld „Unterirdisch West“ warten

Von: Ursula Löschau

Teilen

Marc Steinfeld, Albert Wimmer und Stefan Jungtäubl (v. li.): Bei den Kreisen im Hintergrund werden die Bohrungen beginnen. © Ursula Löschau

Die Vorarbeiten für die Zweite Stammstrecke sind voll im Gange und im Abschnitt „Unterirdisch West“ soll im Sommer schon ein Meilenstein erreicht werden...

München ‒ Im Baufeld „Unterirdisch West“ für die Zweite S-Bahn-Stammstrecke soll bis zum Spätsommer eine wichtige Etappe erreicht sein: Die 26 Meter tiefe Baugrube am Tunnelportal westlich der Donnersbergerbrücke wäre dann nach Auskunft von Teamleiter Albert Wimmer von der DB Netz AG für den Einsatz der 90 bis 120 Meter langen Bohrmaschinen so weit vorbereitet.

Allerdings werde erst 2026 mit dem Vortrieb begonnen: „Wir hängen am Hauptbahnhof. Die Baustelle dort muss fertig sein, sodass wir mit unserer Tunnelbohrmaschine passieren können“, erklärt Wimmer. Von dort frisst sich der Bohrer dann weiter zum Marienhof: im Schnitt zehn Meter pro Tag, 24 Tage die Woche, rund um die Uhr. Die 3,2 Kilometer bis zu diesem Ziel sollen laut Wimmer in 15 Monaten geschafft sein. Zudem müssten die Spezialmaschinen erst noch in Auftrag gegeben, gebaut, getestet und in „kleinen Stücken“ in der Größe von Lkw-Ladungen an die Richelstraße gebracht werden.



Teile des späteren Tunnels werden dort in offener Bauweise erstellt, die Betongehäuse für den Eingang sind auf 80 Meter Länge im Rohbau fertig. © Ursula Löschau

Arbeiten für die Zweite Stammstrecke: So wird im „Abschnitt West“ gearbeitet

Dabei ist im Abschnitt West von drei Bohrmaschinen für drei Tunnel die Rede: einem kleineren Erkundungs- und Rettungstunnel mit fünf Metern Durchmesser (Baustart 2026) und den beiden Röhren für die S-Bahngleise (je acht Meter Durchmesser, Vortrieb ab 2028). In der jetzt 195 Meter langen und bisher etwa 18 Meter tiefen, offenen Baugrube werden später die Maschinen montiert und gestartet.

Außerdem werden von dort aus Betonfertigteile eingeschoben, um die gegrabenen Röhren zu stabilisieren. „Die Maschinen sind wie eine rollende Fabrik“, sagt Projektingenieur Marc Steinfeld. Auf dieser werden unter Tage pro Schicht jeweils 16 bis 19 Menschen arbeiten.



Zweite Stammstrecke: Welche großen Aufgaben am Baufeld „Unterirdisch West“ warten ‒ Bilder von der Baustelle Fotostrecke ansehen

Auch der Aushub sei herausfordernd, erklärt Wimmer. Insgesamt werden 940 000 Tonnen Erde und Gestein ausgegraben. Diese sind vermischt mit einer sogenannten Stützflüssigkeit, welche an der Bohrstelle zugefügt wird. Festes und Flüssiges müssten im Baufeld getrennt werden. Das feste Material – 4000 Tonnen täglich – wird mit Zügen abtransportiert.

Die Bahn bietet regelmäßig kostenlose Führungen und Informationsveranstaltungen an. Mehr zu den Veranstaltungen und Terminreservierung sowie viele weitere Details zum Gesamtprojekt finden Interessierte unter https://www.2.stammstrecke-muenchen.de/start.html

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.