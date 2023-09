Lovecraft München: So wird die Zwischennutzung am ehemaligen Kaufhof am Stachus

Von: Gabriele Winter

Teilen

Das ehemalige Kaufhaus-Gebäude am Stachus in München wird in den kommenden Jahren für Kunst, Kultur, Sport und alternative Gastrokonzepte genutzt. © Gabriele Winter

Kunst, Kultur und Sport, aber keine Partys: So sehen die Pläne für die Zwischennutzung am ehemaligen Kaufhof am Stachus in München aus.

München ‒ Auf der sogenannten Feierbanane Sonnenstraße können die Anwohner aufatmen. Das ehemalige Kaufhaus-Gebäude am Stachus wird in den kommenden Jahren zwar für Kunst, Kultur, Sport und alternative Gastrokonzepte genutzt, aber nicht für Partys.

Unter dem Namen Lovecraft bespielen Michi Kern und andere Akteure der städtischen Zwischennutzungsbranche das siebenstöckige Gebäude erst mal für zwei Jahre. „Fertig wird es dabei nie“, scherzt Kulturveranstalter Kern und wirft Stadtdirektor Kurt Kapp einen vielsagenden Blick zu: „Das ist natürlich für eine Genehmigungsbehörde der worst case!“

Lovecraft München: So wird die Zwischennutzung am ehemaligen Kaufhof am Stachus

Die Stadt beteiligt sich mit etwa 20 Prozent an der Fördersumme des Projekts von 300.000 Euro, der Rest kommt vom Freistaat. Im Laufe der Zeit soll sich das Lovecraft durch Einnahmen aus den Kunstausstellungen oder der Vermietung von Co-Working-Spaces tragen.

Wobei Michi Kern noch keine klare Aussage treffen kann, wie hoch die laufenden Kosten tatsächlich sein werden: „Da raufen wir uns wöchentlich die Haare, weil wir es zum Beispiel nicht schaffen, von den Stadtwerken eine konkrete Aussage zur Höhe des Strompreises zu bekommen.“ Trotz hoher Betriebskosten sind viele Angebote, wie die Bewegungsräume kostenlos. Dort kann man dann Skaten, Tischtennis und Indoor-Fußball spielen.

Am Samstag, 9., und Sonntag, 10. September, findet ein Tag der offenen Tür im Lovecraft statt, bei dem schon erste Kunstwerke aus der Sammlung Goetz von Nathalie Djurberg und Hans Berg im Untergeschoss zu sehen sind: zwischen metergroßen Plastikgewächsen stehen drei Bildschirme auf denen zum Beispiel Klerus-kritische Knetfiguren-Pornos zu gezeigt werden.

Kunst der spezielleren Art: Knetfiguren-Pornos im ehemaligen Kaufhof am Stachus. © Ursula Löschau

Kunst, Shopping und alternative Gastrokonzepte im ehemaligen Kaufhaus-Gebäude am Stachus

Etwas gefälligere Kunst wird bereits im ersten und zweiten Stock aufgebaut. Dort präsentiert Gabriel Ioana großformatige Abbildungen von italienischen Meistern wie Raffael oder Michelangelo.

Im ersten und zweiten Stock des ehemaligen Kaufhofs am Stachus werden großformatige Abbildungen von italienischen Meistern wie Raffael oder Michelangelo ausgestellt. © Gabriele Winter

Im Erdgeschoss will man mit verschiedenen Shopping-Möglichkeiten experimentieren und in die ehemalige Reiseabteilung des Kaufhauses zieht die Community Kitchen ein. Sie rettet bereits in Neuperlach Lebensmittel und verarbeitet sie zu Speisen, die dann verkauft werden.

Gründerin Günes Seyfarth freut sich über den zentralen neuen Standort: „Jetzt bekommen wir das Thema Lebensmittelverschwendung in die Mitte der Gesellschaft.“ Und nicht nur das: Viele kleinere Unternehmen oder Start-ups, die sonst eher Büros am Rande der Stadt beziehen, können sich ab 10 Euro pro Quadratmeter bei bester Sicht im 7. Stock einmieten.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.