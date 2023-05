Münchens Älteste #34: Der erste Bücherschrank der Stadt steht seit zehn Jahren am Nordbad

Seit 2013 steht der wetterbeständige Bücherschrank vor dem Nordbad. Es war der erste seiner Art in München - heute gibt es stadtweit etwa 30 Stück. © Patricia Stücher

Münchens ältester Bücherschrank steht am Nordbad in Schwabing. Er war der erste seiner Art. Heute gibt es stadtweit etwa 30 Stück.

München ‒ eine Stadt mit Geschichte und Geschichten: In unserer aktuellen Serie begibt sich Hallo auf die Suche nach den ältesten Vertretern ihrer jeweiligen Gattung. Manches ist sogar älter als die 864 Jahre alte Isarmetropole selbst. Diesmal stellen wir Ihnen den ältesten Bücherschrank vor.

Münchens ältester Bücherschrank steht seit zehn Jahren vor dem Nordbad

In verschiedene Literaturgenres zu blättern, ohne dafür bezahlen zu müssen: Durch Bücherschränke ist das möglich. Insgesamt bieten circa 30 Stück in der ganzen Stadt den kostenlosen Lesespaß. Der älteste Bücherschrank steht vor dem Nordbad in Schwabing und das schon seit zehn Jahre.

Das Konzept der Schränke stammt aus Köln, wo der Architekt Hans Jürgen Greve schon mehrere solcher Objekte entworfen hatte. Doris Niemann, damals Mitglied im Bezirksausschuss Schwabing-West, war im Urlaub darauf aufmerksam geworden und wollte es auch in München etablieren.

Doch das Aufstellen des Bücherschrankes erwies sich als nicht so einfach, denn die Stadt war anfangs noch sehr skeptisch und wollte keine Fläche zur Verfügung stellen. Die Stadtwerke München stellten dann einen Quadratmeter ihres Grundes für die Idee zur Verfügung.

Münchens ältester Bücherschrank wird zwei Mal täglich kontrolliert

„Um einen Zuschuss von der Stadt zu bekommen, haben wir einen Verein gegründet“, erklärt Thomas Rock, Mitinitiator des Schranks und BA-Mitglied (SPD). Außerdem suchte man noch andere Sponsoren. Als die Mitglieder des Vereins „Offene Bücherschränke Schwabing-West“ eine Summe von circa 8000 Euro zur Verfügung hatte, errichteten sie schließlich den Schrank.

„Es ist ein speziell entwickeltes Modell, welches wetterbeständig und Vandalismus-sicher ist sowie eine Seilmechanik für die Türen hat“, erklärt Rock. Im Sockel befindet sich eine Tonne Steine, zudem ist das Glas bruchfest.

Damit Ordnung gehalten wird und kein Müll im Bücherschrank landet, gibt es zwölf Paten. Ungefähr zweimal täglich schaut einer aus der Gruppe nach dem Rechten. Es dürfen nämlich keine CDs, Schallplatten, pornografische oder nationalsozialistische Inhalte dort ausliegen.

Nachbarschaftsverein „Ackermannbogen“ hat Münchens ältesten Bücherschrank übernommen

Für kleine Kunstwerke und Veranstaltungshinweise ist im Bücherschrank hingegen Platz. „In der Frontvitrine waren schon mal kleine Bierkrüge ausgestellt. Meistens sind aber Fotodrucke von Münchner Künstlern dort ausgehängt“, berichtet Rock.

Derzeit hängen die aktuellen Veranstaltungshinweise vom Nachbarschaftsverein „Ackermannbogen“ aus. Die Gemeinschaft hat mittlerweile auch den Bücherschrank übernommen, da sich der Verein „Offene Bücherschränke Schwabing-West“ 2020 aufgelöst hat.

Auch wenn es den Gründungsverband nicht mehr gibt: Der Schrank vorm Nordbad steht noch genauso wie vor zehn Jahren. „Ich bin froh, dass wir dieses Projekt mit den öffentlichen Büchervitrinen hier etabliert haben, denn es ist ein Pluspunkt für die Gemeinschaft“, findet Rock. „Hier treffen sich alle Generationen und Freundschaften entstehen. Außerdem wechseln circa 50 Bücher am Tag ihren Besitzer.“

Patricia Stücher

