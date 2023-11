Christkindlmärkte 2023: Start- & Öffnungszeiten der Weihnachtsmärkte in München

In vielen Teilen der Stadt lassen sich auch heuer wieder Christkindlmärkte finden. © Bodmer

In Kürze kann man an einigen Plätzen in München wieder den Zauber der Weihnacht spüren: die ersten Christkindlmärkte öffnen. Was geboten wird:

München ‒ Besinnliche Musik, wärmender Punsch und Glühwein, Standl mit weihnachtlichen Artikeln und Schmankerln sowie mitunter sogar eine Eis(stock)bahn: Ab kommender Woche öffnen die ersten Christkindlmärkte. Hallo hat für Sie zusammengefasst, was geboten ist.

Welche Weihnachtsmärkte im Münchner Südwesten wann und wo starten

• Tollwood Winterfestival: Das Tollwood Winterfestival taucht die Theresienwiese ab Donnerstag, 23. November, in stimmungsvolles Licht. Ein Großteil der Veranstaltungen auf dem alternativen Weihnachtsmarkt ist kostenlos. Geöffnet ist der „Markt der Ideen“ montags bis freitags ab 14 Uhr, am Wochenende ab 11 Uhr. Markt und Gastronomie schließen sonntags und montags um 22.30 Uhr, an den anderen Tagen ist eine Stunde länger geöffnet. Und der „Hexenkessel“ versorgt Besucher dienstags bis samstags sogar bis 0.30 Uhr.

• Weihnachtszauber am Bavariapark: Auf dem Schneckenplatz, dem Vorplatz des Verkehrsmuseums, stehen ab Montag, 27. November, wieder Kinderkarussell, Kasperltheater und weihnachtliche Standl. Bis Samstag, 23. Dezember, gibt es beim Weihnachtszauber am Bavariapark außerdem täglich ein Musikprogramm. Geöffnet hat der Markt von 11 bis 21 Uhr.

• Christkindlmarkt unterm Maibaum: Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen neben Glühweinpyramide und Christbaumverkauf: Der „Christkindlmarkt unterm Maibaum“ auf dem Luise-Kiesselbach-Platz hat ab Montag, 27. November, geöffnet. Unter der Woche von 14 bis 21.30 Uhr, am Wochenende schon ab 11 Uhr. An Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag ist kein Betrieb, aber danach bleiben die Standl noch vor Ort – bis Sonntag, 7. Januar, heißt es dann „Winterdorf unterm Maibaum“.

• Winterzauber im Westpark: Am Ufer des Mollsees lädt das Café Gans am Wasser von Freitag, 1., bis Samstag, 23. Dezember, zum Winterzauber. Montags bis samstags gibt es von 10 bis 21 Uhr gemütliche Plätze am Holzofen in der Jurte, sonntags ist bis 18 Uhr geöffnet. An den Wochenenden ist ein Kulturprogramm auf Spendenbasis geboten.

• Haderner Christkindlmarkt: Der 38. Haderner Christkindlmarkt findet heuer am zweiten Dezemberwochenende auf dem Canisiusplatz statt. Am Samstag, 9. Dezember, ist von 14 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag, 10. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.

Welche Weihnachtsmärkte im Münchner Osten wann und wo starten

• Weißenburger Platz: Der romantische Haidhauser Weihnachtsmarkt existiert seit den 70er-Jahren. Traditionell beginnt er am Dienstag vor dem ersten Advent, heuer also am 28. November. Geöffnet ist er täglich von 11 bis 21 Uhr, an Heiligabend (letzter Tag) von 10 bis 14 Uhr. Am Sonntag, 10. Dezember, findet ab 10 Uhr eine ökumenische Andacht vor der Krippe statt.

• Weihnachtszauberwald vorm Cosimabad: Am Donnerstag, 16. November, geht es auf der Freifläche Englschalkinger/Cosimastraße los (Ende: Sonntag, 7. Januar). Geöffnet ist Montag bis Mittwoch, 15 bis 21 Uhr, Donnerstag bis Samstag, 15 bis 22 Uhr, sonntags, 12 bis 21 Uhr, Heiligabend, 10 bis 14 Uhr, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, 12 bis 19 Uhr. Am Volkstrauertag, 19., und Totensonntag, 26. November, ist geschlossen.

• „Zauberhafter Markt“ im Werksviertel: Der Knödelplatz beim Ostbahnhof bildet das Zentrum des „Zauberhaften Weihnachtsmarkts“. Er dauert von Donnerstag, 16. November, bis Dienstag, 26. Dezember. Geöffnet ist werktags, 16 bis 22 Uhr, am Wochenende ab 14 Uhr. Das gesamte Programm gibt es bald online unter www.eventfabrik-muenchen.de/zauberhafter-schmankerlmarkt

• Winterrausch im Hexenhaus: Kulturevents und Kindergaudi finden von Donnerstag, 23. November, bis Sonntag, 31. Dezember im „Gans Woanders“, Pilgersheimerstraße 13, statt. Bis Samstag, 23. Dezember, lädt auch ein Handwerkermarkt zum Stöbern ein. Die Öffnungszeiten gibt es im Internet unter www.ganswoanders.de/winterrausch.

• Winterfest am Nockherberg: Von Donnerstag, 16. November, bis Freitag, 22. Dezember, lädt der Außenbereich des „Paulaner am Nockherberg“, Hochstraße 77, zu Speis, Trank und Eisstockschießen. Geöffnet ist täglich von 16 bis 22 Uhr.

• Inklusiver Advent: Die Werkstattmanufaktur der Südbayerischen Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte, Roßtalerweg 2, präsentiert am Samstag, 2. Dezember, von 13 bis 19 Uhr Produkte aus Weberei und anderen Bereichen. Es gibt Essen und Trinken, außerdem ein kleines Konzert.

Hier weihnachtet es im Norden

· Moosacher Hüttenzauber: Zum insgesamt neunten Mal findet auf dem Moosacher St.-Martins-Platz der Moosacher Hüttenzauber statt. Wartezeit braucht es keine: Bereits am Donnerstag, 16. November, geht es los. Geöffnet ist täglich von 14 bis 22 Uhr. Samstags und sonntags geht es bereits um 12 Uhr los. Am Totensonntag, 26. November, ist der Markt geschlossen. Er endet am Samstag, 23. Dezember.

· „Winterworld“ an der Motorworld: Erstmals lädt die Motorworld, Am Ausbesserungswerk 8, zu einem Christkindlmarkt. Die sogenannte Winterworld beginnt am Freitag, 17. November. Sie bietet unter anderem eine Eislaufbahn, ein Riesenrad, das Wintervillage und einen fliegenden Santa Claus. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag zwischen 12 und 22 Uhr, Freitag- und Samstagabend noch eine Stunde länger. Am Sonntag kann der Markt von 11.30 bis 21.30 Uhr besucht werden. Er endet am Dienstag, 26. Dezember.

· Märchenbazar im Olympiapark: Wer Lust auf Zirkuszelte und Jahrmarktbuden „aus dem Nebel der Märchenwelt“ hat, ist beim Märchenbazar auf dem Sommer-Tollwood-Gelände im südlichen Olympiapark richtig. Von Donnerstag, 23. November, bis Freitag, 29. Dezember, gibt es dort ein Angebot, das zum Tanzen, Schlemmen, Flanieren und Verweilen einlädt. Tägliche Livemusik und ein kostenloses Kinderprogramm runden die Auswahl ab. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 16 bis 23 Uhr, freitags bis Mitternacht. Samstag beginnt der Bazar bereits um 12 und endet um 0 Uhr, sonntags geht er von 11 bis 21.30 Uhr. Am Totensonntag ist er geschlossen. An den beiden Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, ist von 14 bis 21 Uhr, an den drei Tagen danach von 14 bis 23 Uhr geöffnet.

· Schwabinger Weihnachtsmarkt: Viele tolle Künstlerstände mit handgefertigten Produkten, Malerei, Fotografie und Skulpturen sowie Livemusik – all das ist ab Freitag, 1. Dezember, auf dem Schwabinger Weihnachtsmarkt geboten. Um 18 Uhr öffnet das Gelände auf der Münchner Freiheit seine Tore. Besucht werden kann der Markt montags bis freitags zwischen 12 und 20.30 Uhr, samstags und sonntags bereits ab 11 Uhr. Am letzten Tag, Heiligabend, Sonntag, 24. Dezember, ist von 11 bis 14 Uhr geöffnet.

· Freimanner Chirstkindl­markt: Am ersten Adventswochenende findet auf dem St.-Nikolaus-Platz erneut der Freimanner Christkindlmarkt statt. Beginn ist am Freitag, 1. Dezember, Ende am Sonntag, 3. Dezember. An den verschiedenen Buden gibt es Süßes und Herzhaftes zum Essen sowie Warmes und Kaltes und Trinken. Auch ein abwechslungsreiches Kulturprogramm ist geboten.

· Christkindlmarkt und „After Work Xmas“ in Unterföhring: Unterföhring hat gleich zwei Weihnachtsmärkte. Von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Dezember, findet der Christkindlmarkt auf dem Bürgerhausvorplatz, Münchner Straße 65, statt. Sollte man dann keine Zeit haben, gibt es noch das „After Work Xmas“ vor der Volkshochschule und Musikschule, Am Bahnhof 13. Dieses dauert von Dienstag, 12., bis Donnerstag, 14. Dezember.

· Feldmochinger Christkindlmarkt: Der Kulturhistorische Verein Feldmoching veranstaltet am dritten Adventswochenende von Samstag, 16., bis Sonntag, 17. Dezember, den traditionellen Christkindlmarkt in der Mehrzweckhalle, Georg-Zech-Allee 15-17. Es ist mittlerweile das 30. Mal, dass der Markt stattfindet.

Weihnachtsmärkte und mehr im Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg

• Neuhauser Weihnachtsmarkt auf dem Rotkreuzplatz: Von Montag, 27. November, bis Samstag, 23. Dezember, ist der Rotkreuzplatz wieder erfüllt von vorweihnachtlichen Klängen, Gerüchen, Lichtern und nicht zuletzt Warenangeboten. Täglich von 11 bis 20.30 Uhr laden viele Standl und Anbieter zum Schauen, Stöbern und Genießen ein. Immer wieder gibt es Neues zu entdecken, wie Lichtspiele aus Holz, Klangschalen oder auch selbstgemachte Feuerzangenbowle. Eine Besonderheit dieses Marktes seit über 35 Jahren ist das tägliche Rahmenprogramm für alle Generationen, angefangen bei viel Livemusik über das Nikolaus­-Suchspiel am Mittwoch, 6. Dezember, ab 17 Uhr bis zur Lebenden Krippe.

• Märchenbazar: Auf dem Sommer-Tollwood-Gelände im Olympiapark Süd gibt es von Donnerstag, 23. November, bis Freitag, 29. Dezember, einen Markt mit einer Kombination aus Zirkus- und Jahrmarkts-Flair. Tägliche Livemusik und ein kostenloses Kinderprogramm runden das Angebot ab. Geöffnet ist täglich, allerdings zu verschiedenen Anfangs- und Schließzeiten. Alle Details sind unter www.maerchenbazar.de zu finden.

• Oase-Markt: Der Abenteuerspielplatz und der Jugendtreff an der Hanebergstraße 14 – kurz: die Oase Neuhausen – veranstalten am Donnerstag, 30. November, von 15 bis 18 Uhr einen kleinen Weihnachtsmarkt mit selbstgebastelten Geschenkideen und Schmankerln.

• Neuhauser Weihnachtstreiben: Kultur im Trafo bietet von Donnerstag, 7., bis Sonntag, 10. Dezember, im Bürgerzentrum an der Nymphenburger Straße 171 a bei freiem Eintritt eine bunte Mischung aus Adventsmarkt (Samstag und Sonntag jeweils 11 bis 18 Uhr), Kripperl-­Ausstellung und Kinderprogramm (jeweils täglich) sowie Kulturangeboten. So gibt es am 7. und 8. Dezember jeweils ab 19 Uhr Lesung und Lieder, am 9. Dezember ab 18 Uhr ein Konzert und am 10. Dezember ab 11 Uhr einen Jazz Brunch. Mitwirkende sind mehrere Vereine und Institutionen der sozialen Initiative „Wir für Neuhausen“.

• Mitmach-Kalender: Das ganze Hirschgarten-­Viertel soll zum „lebendigen Adventskalender“ werden. An der Umsetzung dieser Idee arbeitet gerade Clara Jung, die Leiterin des Nachbarschaftstreffs Hirschgarten an der Schloßschmidstraße 19. Konkret: Vom 1. bis zum 24. Dezember ist für jeden Tag eine kleine Aktion im Viertel vorgesehen. „Vom schön dekorierten Fenster über das Vorlesen von Weihnachtsgeschichten bis hin zu gemeinsamem Singen oder einem kleinen Fenster-Konzert – alles ist möglich“, sagt Jung und ergänzt: „Man trifft vielleicht auf andere Menschen aus dem Viertel, kommt ins Gespräch und erfreut sich gemeinsam an der vorweihnachtlichen Stimmung.“

Bürger aus dem Viertel, die sich in irgendeiner Form an der Aktion aktiv beteiligen oder einfach Ideen einbringen möchten, können sich noch bis Sonntag, 19. November, bei Clara Jung per E-Mail unter NTHirschgarten@quarterm.de melden.

Weihnachtsmärkte und Festliches von Allach bis Pasing-Obermenzing

• Der Verein der Freunde Schloss Blutenburg organisiert für das zweite Advents-Wochenende wieder die Blutenburger Weihnacht – eine besonders stimmungsvolle Kombination aus Christkindlmarkt, Lesungen für Kinder, festlicher Musik, Adventssingen, Feuerzangenbowle und Christbaumverkauf, das meiste davon im Schlosshof. Marktbetrieb ist von Donnerstag, 7., bis Sonntag, 10. Dezember, jeweils von 11 bis 20 Uhr. Am Freitag, 8. Dezember, erklingt ab 14.30 Uhr Musik zum Advent, um 17 Uhr beginnt das Lichterhäuschenfest der Internationalen Jugendbibliothek (IJB). Der Nikolaus wird am Samstag, 9. Dezember, um 15.15 Uhr erwartet. Märchen und Geschichten werden am Sonntag jeweils ab 14 und 15 Uhr in der IJB erzählt, bevor ab 16.30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt zum musikalischen Ausklang geladen wird.

• Krippen und Adventskalender: Der Verein für Volksmusik und Volkstanz D’Blutenburgler veranstaltet am Samstag, 9. Dezember (14 bis 19 Uhr), und am Sonntag, 10. Dezember (11 bis 19 Uhr), im Obermenzinger Zehentstadl, Zehentstadl­weg 6, seine beliebte Krippen- und Adventskalenderausstellung. Die Krippen sind alle aus Privatbesitz, die Kalender aus der Sammlung von Elvira Wiedemann. Erstmals wird heuer auch alter Christbaumschmuck ausgestellt. Zudem werden handbemalte Kugeln zugunsten der Ukrainehilfe verkauft. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

• Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr lädt der Festring Allach heuer zum zweiten Christkindlmarkt auf dem Oertelplatz ein. Geöffnet sind die 13 Standl am Donnerstag, 14. Dezember (16 bis 21 Uhr), Freitag und Samstag, 15. und 16. Dezember (je 12 bis 21 Uhr), sowie Sonntag, 17. Dezember (11 bis 20 Uhr). Die Auswahl reicht vom Imkerhonig über Glasmalerei und Stricksachen aus Allach bis hin zu süßen und herzhaften Schmankerln sowie wärmenden Getränken. Täglich gibt es zudem musikalische Darbietungen unter anderem mit dem Allacher Singkreis und der St. Alto Musi. Außerdem wird von Donnerstag bis Samstag zusätzlich ein kostenloses Kinderprogramm angeboten, gestaltet vom Familienzentrum Allach-Untermenzing.

• Der Pasinger Christkindlmarkt findet auch heuer traditionsgemäß auf dem Vorplatz der Kirche Maria Schutz an der Bäckerstraße 21 statt. Betrieb ist an den ersten drei Adventswochenenden: jeweils Samstag und Sonntag, 2./3., 9./10. sowie 16./17. Dezember, von 13 bis 19.30 Uhr. Die Besucher erwarten kunsthandwerkliche Weihnachtswaren sowie ein kulturelles Rahmenprogramm.

