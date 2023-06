Ein High Five und die Armbanduhr ist weg ‒ Polizei ermittelt nach Diebstahl in der Münchner U-Bahn

Von: Jonas Hönle

Die Polizei München ermittelt nach einem trickdiebstahl in einer U-Bahn und sucht Zeugen. (Symbolbild) © dpa/Frank Leonhardt

In einer U-Bahn in München kam es nach einem High Five zum Diebstahl einer teuren Armbanduhr. Die Polizei veröffentlicht eine Täter-Beschreibung und sucht Zeugen.

München / Altstadt ‒ Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl einer Armbanduhr in der Münchner U-Bahn und sucht Zeugen. Der Dieb nutzte ein High Five, um am seine Beute zu kommen.

Diebstahl einer Armbanduhr nach High Five in der Münchner U-Bahn

Ein 65-jähriger Münchner stieg am Donnerstag, gegen 22.15 Uhr, am Odeonsplatz in eine U-Bahn Richtung Arabellapark, berichtet die Polizei.

Hier hat ein unbekannter Mann seine Hand gehoben und den 65-Jährigen damit aufgefordert, in diese einzuschlagen. Da der Münchner von einem Spaß ausging, ging er darauf ein.

Nach dem High Five zog der Täter den Mann an sich heran. Da er dabei keine Gewalt anwendete, ließ sich der Münchner auch darauf ein.

Tatsächlich nutzte der Unbekannte den Körperkontakt als gezielte Ablenkung, um die hochwertige Armbanduhr des 65-Jährigen zu stehlen.

Der Täter ging laut Polizei dabei so geschickt vor, dass der 65-Jährige das Fehlen seiner Armbanduhr erst wahrnahm, als die Türen der U-Bahn bereits geschlossen waren. Der Dieb konnte noch vor Abfahrt aus dem Zug flüchten

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Polizei München sucht Zeugen und veröffentlicht Täter-Beschreibung

Der Täter wurde laut Polizei wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 25 Jahre alt

Ca. 175 cm groß,

Athletische Figur, schwarze wellige kurze Haare, Drei-Tage-Bart, schwarz-braune Augen

Sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Trug eine dunkelgraue Jogging- oder Stoffhose und dunkle leichte Jacke.

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich U-Bahnhof Odeonsplatz, Gleisbereich U3/U6, oder in der U-Bahn Richtung Arabellapark Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

