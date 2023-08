Männer schlagen Münchner zu Boden und rauben ihn aus ‒ Polizei schnappt einen Verdächtigen dank Video-Telefonat

Von: Jonas Hönle

Bei einem Raub in München wurde ein 18-Jähriger zu Boden geschlagen. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Polizei München konnte einem Verdächtigen nach einem Raub festnehmen - dank einem Video-Telefonat. Die weiteren Täter sind aber noch unbekannt.

München / Am Hart ‒ Drei Täter schlugen einen Münchner zu Boden und raubten ihn aus. Da der 18-Jährige zum Zeitpunkt der Tat gerade per Video telefonierte, konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen.

Täter schlagen Münchner bei Raub zu Boden - Polizei schnappt Verdächtigen dank Video-Ausschnitt

Der Münchner befand sich in der Nacht auf Sonntag, gegen 00.40 Uhr, am Golddistelanger im Stadtteil Am Hart und wurde von drei Männern angesprochen, berichtet die Polizei.

Da der 18-Jährige ihrer Forderung, ihnen Geld zu geben, nicht nachkam, schlug einer der Täter ihm ins Gesicht. Als der Münchner dadurch zu Boden ging, traten die anderen Männer ihn mit Füßen.

Als der 18-Jährigen den Tätern letztendlich seine Tasche aushändigte, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Bei dem Angriff wurde das Opfer leicht verletzt.

18-Jähriger telefonierte während Tat per Video - Verdächtiger Münchner nach Tat angezeigt

Da sich der Münchner in einem Video-Gespräch mit einer Bekannten befand, konnte die Polizei einen Ausschnitt sichern. Eine weitere Bekannte des 18-Jährigen erkannte auf dem Video einen der Täter wieder.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen fand die Polizei dann die gestohlene Taschen. Bei ihm handelt es sich ebenfalls um einen 18-jährigen Münchner. Er wurde wegen räuberischer Erpressung sowie gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Die beiden Mittäter sind bislang noch unbekannt.



Polizei München veröffentlicht Beschreibung der Täter und sucht Zeugen

Die beiden bislang unbekannten Täter werden laut Polizei wie folgt beschrieben:

Männlich

Etwa 17-18 Jahre alt.

Bekleidet mit schwarzer Kleidung und weißen Turnschuhen.

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Golddistelanger sowie Zauneidechsenweg (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

