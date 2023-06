Im Bus eingeschlafen und beklaut ‒ Münchner wacht auf und erhält Kopfnuss vom Täter

Die Polizei München ermittelt wegen eines Raubdelikts in einem Bus. Ein 19-Jähriger schlief ein und wurde beklaut. (Symbolbild) © dpa/Peter Kneffel

Als ein 19-Jähriger in einem Bus in München aufwachte, fehlte sein Handy. Als er sich an einen Fahrgast wendete, erhielt er eine Kopfnuss und wurde erneut beklaut.

München / Waldperlach ‒ Ein 19-jähriger schlief in einem Nachtbus ein, als er aufwacht ist sein Handy weg. Kurz darauf schlägt ihn ein Fahrgast, fordert ihn auf auszusteigen und beklaut ihn.

Münchner wacht in Bus auf - Handy weg und er erhält Kopfnuss vom Täter

Das Münchner Kommissariat für Raubdelikte ermittelt nach dem Vorfall am Donnerstag. Der Münchner fuhr gegen 04.25 Uhr mit dem Bus vom Kolumbusplatz der Quiddestraße, hört mit Kopfhörern Musik und schlief ein.

Als er an der Haltestelle „Im Gefilde“ aufwachte, bemerkte er das Fehlen seines Telefons.

Als der 19-Jährige einen vor ihm stehenden Mann nach seinem Handy fragte, erhielt er von diesem wortlos einen Kopfstoß. Der Täter ging anschließend zur Tür und gab dem Münchner ein Handzeichen ihm zu folgen.

Am Ausstieg angekommen, riss der Täter dem 19-Jährigen zwei Ketten vom Hals und flüchtete durch die sich schließende Bustür.



Polizei München veröffentlicht Täter-Beschreibung und sucht Zeugen

Der Täter wurde laut Polizei wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 20-30 Jahre alt

Ca. 185-190 cm groß

Schmale Figur, längliches Gesicht, schwarze kurze Haare

Bekleidet mit grauer Kapuzenjacke mit Reißverschluss und darunter ein rotes Oberteil.

Zeugenaufruf der Polizei München Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Putzbrunner Straße und Bushaltestelle N45 „Im Gefilde“ (Waldperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

