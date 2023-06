Münchner demonstrieren gegen Polizeiaufgabengesetz (PAG)

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Bereits 2018 hatten zahlreiche Menschen gegen das Polizeiaufgabengesetz (PAG) demonstriert. (Archivfoto) © Peter Kneffel, dpa

Mehr als 800 Menschen haben laut Veranstalter in München gegen das Polizeiaufgabengesetz (PAG) demonstriert, das der Landtag vor fünf Jahren verabschiedete

Das Bündnis „No PAG“ hatte zur Demonstration gegen das Polizeiaufgabengesetz gerufen und mehr als 800 Münchner folgten der Einladung. Die Kundgebung startete am Max-II-Denkmal. Anschließend zog die Demonstration über den Altstadtring und die in der Spitze mehr als 800 Teilnehmer taten ihren Umut über das PAG kund.

Das ist der Hauptkritikpunkt der Demonstranten am Polizeiaufgabengesetz (PAG)

Vor fünf Jahren verabschiedete es der Landtag trotz erheblicher Proteste. Die Gegner kritisieren bis heute, dass Menschen wegen einer „drohenden Gefahr“ vorbeugend in Haft genommen werden können.

Autokorso blockiert Leopoldstraße

„All die Jahre haben wir besonders vor dem Präventivgewahrsam gewarnt. Denn damit können Menschen ohne Verurteilung und vor allem ohne, dass sie vorher eine Straftat begangen haben, inhaftiert werden“, moniert Franziska Büchl, Sprecherin des noPAG-Bündnisses.

Demonstranten fordern Reform des PAG

Vor allem der Umgang mit Migranten und Klimaaktivisten zeige, dass die Präventivhaft intensiv angewendet werde. Die Menschen würden teilweise mehrere Wochen eingesperrt, ohne eine Straftat begangen zu haben. „Darum ist der Protest gegen das PAG heute genauso aktuell wie vor fünf Jahren“, sagt Büchl.

Regierung warnt vor Waldbrandgefahr

Das Bündnis fordert daher, das PAG grundlegend zu reformieren und zu den Regelungen von vor 2017 zurückzukehren. Zentral sei vor allem die Abkehr vom unbestimmten Begriff der „drohenden Gefahr“. Vergleichbare Regelungen, beispielsweise im Polizeirecht von Mecklenburg-Vorpommern, habe das Bundesverfassungsgericht 2022 für verfassungswidrig erklärt, kritisiert das Bündnis. „Aber das PAG in Bayern gilt weiter. Das darf so nicht bleiben“, so Büchl. Verschiedene Verfassungsklagen gegen das PAG sind derzeit noch anhängig.