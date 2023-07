Münchner erwischt Exhibitionist bei sexuellen Handlungen im Park ‒ Verdächtiger droht mit Schlägen

Von: Jonas Hönle

Die Polizei nahm einen verdächtigen Exhibitionist fest, der sexuellen Handlungen an sich in einem Park durchführte und einem Münchner mit Schlägen drohte. (Symbolbild) © dpa/Sven Hoppe

Ein Mann entdeckte einen Exhibitionisten in einem Park voller Familien in München, der sexuelle Handlungen an sich selbst durchführte, und sprach ihn an.

München / Giesing ‒ Die Münchner Polizei nahm einen verdächtigen Exhibitionisten in einem Park fest, der sexuelle Handlungen an sich selbst durchführte. Einem Mann drohte er zudem Gewalt an und beleidigte ihn.

Exhibitionist führt sexuelle Handlungen an sich in Park durch und droht Münchner mit Schlägen

Ein Münchner bemerkte am Dienstagabend einen Mann, der in einer Grünanlage in Obergiesing Blickkontakt zu Menschen suchte und dabei an sich selbst manipulierte, berichtet die Polizei.

Der 57-Jährige sprach den Täter daraufhin an, da in dem Park auch mehrere Familien anwesend waren.

Der Exhibitionist stoppte daraufhin die sexuellen Handlungen, beleidigte den Münchner und drohte ihm Schläge an. Dann fing er wieder an, an sich herumzuspielen.

Auch Familien in Park anwesend - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Der 57-Jährige rief daraufhin die Polizei, die den Verdächtigen in dem Park festnehmen konnte.

Dieser wurde wegen der exhibitionistischen Handlung und der Beleidigung angezeigt und konnte nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

Das Münchner Kommissariat für Sexualdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

In Haar entblößte ein Mann sein Geschlechtsteil in einem Freibad. Die Polizei München ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und exhibitionistischen Handlungen.

