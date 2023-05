Attacke auf Helferinnen ‒ Münchner (18) schlägt und tritt auf Notfallsanitäterinnen im Rettungswagen ein

Von: Jonas Hönle

Ein betrunkener Münchner attackierte zwei Notfallsanitäterinnen im Einsatz. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Die Polizei München ermittelt gegen einen 18-Jährigen nach einer Attacke auf zwei Notfallsanitäterinnen. Die Helferinnen waren wegen ihm im Einsatz.

München / Schwabing ‒ Ein betrunkener Mann attackierte zwei Notfallsanitäterinnen bei einem Einsatz in München. Der 18-jährige trat und schlug die Helferinnen, die wegen ihm zum Einsatz ausgerückt waren.

Münchner schlägt und tritt auf Notfallsanitäterinnen im Rettungswagen ein

Die Sanitäterinnen wurden am Donnerstagabend in die Königinstraße gerufen, da sich dort eine alkoholisierte Person in einem Bus der Linie 54 aufhielt.

Die beiden Helferinnen brachten den 18-Jährigen laut Polizei in den Rettungswagen. Dort attackierte er die Frauen mit Faustschlägen und Tritten. Beide wurden bei der Attacke verletzt.

Der Münchner griff anschließend auch hinzugezogene Polizisten an. Ein Beamter erlitt dabei leichte Verletzungen, blieb aber dienstfähig.

Attacke auf Helferinnen und Polizei

Ein Atemalkoholtest bestätigte die Alkoholisierung des 18-Jährigen, der nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I nach einer Blutentnahme entlassen wurde.

Gegen ihn wurde Anzeige aufgrund tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, als auch aufgrund des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung erstattet.

Das Münchner Kommissariat für Körperverletzungsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

