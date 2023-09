Münchner Polizei greift Kind im Zug auf ‒ Neunjähriger war allein unterwegs und sprach kein Deutsch

Die Bundespolizei griff ein Kind am Ostbahnhof München auf, das allein im Zug aus Österreich unterwegs war. (Symbolbild) © Bundespolizei

In einem Zug aus Österreich wurde ein alleinreisendes Kind gemeldet. Die Polizei kümmerte sich am Ostbahnhof München um den Jungen, der kein Deutsch sprach.

München ‒ Die Bundespolizei kümmerte sich am Hauptbahnhof München um ein 9-jähriges Kind, das alleine mit dem Zug unterwegs war. Der Junge war auf dem Weg aus Österreich zu seinem Onkel, sprach jedoch kein Deutsch.

Neunjähriger Afghane allein in Zug aus Österreich - Polizei greift Kind am Ostbahnhof München auf

Das Zug-Personal meldete das unbegleitete Kind am Donnerstag, gegen 20 Uhr, der Polizei. Am Ostbahnhof München nahmen sich die Beamten des Jungen an. Laut Bundespolizei handelte es sich um einen Afghanen.

Dank der Übersetzung eines Mitarbeiters eines Imbissladens im Hauptbahnhof wurde in Erfahrung gebracht, dass der Neunjährige sich auf dem Weg zu einem Onkel in Oettingen, im schwäbischen Landkreis Donau-Ries, befand. Der daraufhin informierte Verwandte machte sich auf den Weg, um den Neffen abzuholen.

Junge auf dem Weg zum Onkel - Bundespolizei bringt ihn in Young Refugee Center München unter

Nachdem Gespräche mit der Polizei ergaben, dass sich der 36-jährige Mann nicht dauerhaft um den Jungen kümmern könne, wurde der Neunjährige am Abend zum Young Refugee Center München gebracht und das Ausländeramt informiert. Auf welchem Weg der Neunjährige nach Österreich kam, ist nicht bekannt.

