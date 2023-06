Münchner Polizei gelingt Schlag gegen Telefon-Trickbetrüger ‒ die haben ihre Masche geändert

Teilen

Münchner Polizei gelingt Schlag gegen Callcenter-Betrüger mit Schockanruf-Masche. (Symbolbild) © dpa

Die „AG Phänomene“ der Polizei München konnte zwei Callcenter in Polen zu Fall bringen. Die Masche der Betrüger hat sich jedoch geändert. Wie sie ihre Opfer aussuchen...

München ‒ Nicht nur kleine Fische: Der Münchner Polizei ist ein Schlag gegen Callcenter-Betrüger gelungen.

Die „AG Phänomene“ der Münchner Polizei unter der Leitung von Hans-Peter Chloupek hat zusammen mit der polnischen Polizei mehrere sogenannte „Abholer“ festgenommen, durch deren Vernehmung Drahtzieher krimineller Organisationen verhaftet und zwei Callcenter in Posen und Krakau hochgenommen werden konnten.

Münchner Polizei gelingt Schlag gegen Callcenter-Betrüger mit neuer Masche

Wie es dazu kam? In Polen wurde ein Mann identifiziert, der in Verdacht steht, als Hauptverantwortlicher „Logistiker“ an derzeit 22 bekannten Betrugsfällen beteiligt gewesen zu sein. Logistiker sind für einen reibungslosen Ablauf und den Transport des Bargelds verantwortlich.

Der 57-Jährige Pole soll Landsmänner angeworben haben, um Geldtransporte im Bundesgebiet durchzuführen. Die nun gefassten Betrüger erbeuteten laut Angaben der Polizei Vermögenswerte im Wert von über einer Million Euro.



Masche der Callcenter-Betrüger hat sich geändert

Die Masche der Anrufe habe sich geändert, erklärt Kriminaloberkommissarin Désirée Schelshorn. „Wir kannten die Falsche-Polizist-Methode und die Enkeltrick-Methode, die oft von der Türkei ausgingen, nun haben wir die Schockanrufe, deren Spur sich meistens nach Polen zurückverfolgen lässt.“



Auch die Schockanrufer suchen sich gerne ältere Opfer. Den Angerufenen wird am Telefon eine dramatische Geschichte erzählt, die die Betroffenen emotional aufwühlt.

Anfang des Monats erhielt beispielsweise eine 75-jährige Münchnerin den Anruf einer vermeintlichen Staatsanwältin: Ihre Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht und sie müsse mehrere zehntausend Euro als Kaution zahlen. Die Dame ließ sich überreden und übergab das Geld.



Der Polizei München ist die Festnahme von drei Betrügern gelungen. Die Täter hatten versucht, sich durch „Schockanrufe“ Geld zu erschleichen.

So suchen die Täter ihre Opfer aus

Der jüngste Erfolg der deutschen und polnischen Beamten – vermutlich leider kein Grund für einen dauerhaften Rückgang solcher Anrufe. Chloupek erklärt: „Wenn es zu Festnahmen kommt, dann wird es zwar meist für gewisse Zeit etwas ruhiger, aber die Banden bauen ihre Struktur neu auf und dann geht es wieder los.“ Treffen kann es theoretisch jeden.

Doch Schelshorn weiß: „Die Täter nutzen zur Auswahl ihrer Opfer Telefonbücher und suchen nach alten Vornamen.“ Meist seien dort ohnehin hauptsächlich ältere Personen verzeichnet.

Die AG Phänomene ermittelt nach einer Welle von Schockanrufen bei Seniorinnen. Bei dem organisierten Callcenterbetrug fordern die Täter viel Geld.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.