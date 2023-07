Münchner zieht Schreckschusswaffe in Bar ‒ Polizei überwältigt ihn und regt Zuverlässigkeitsüberprüfung an

Von: Jonas Hönle

Teilen

Ein Münchner bedrohte eine andere Person in einer Bar mit einer Schreckschusswaffe. (Symbolbild) © Symbolfoto: Oliver Killig/dpa

Ein Mann bedrohte eine Person in einer Bar in München mit einer Pistole, woraufhin die Polizei ihn festnahm. Jetzt könnte er die Erlaubnis für seine Schreckschusswaffe verlieren.

München / Haidhausen ‒ Die Münchner Polizei rückte wegen einem Mann, der in einer Bar eine Person mit einer Pistole bedrohte, zum Einsatz aus. Vor Ort konnten sie den 35-Jährigen überwältigen und die Schreckschusswaffe sicherstellen.

Bedrohung mit Schreckschusswaffe in Bar - Polizei überwältigt Münchner

Eine Zeugin alarmierte am späten Montagabend den Notruf 110 und berichtete, dass ein Mann eine Waffe in dem Etablissement an der Einsteinstraße vorzeige und eine Person damit bedrohe. Sofort rückten über zehn Streifen, darunter auch Kräfte des USK und ein Hundeführer, aus.

Die Einsatzkräfte bemerkten vor Ort einen Mann mit einer Pistole im hinteren Hosenbund und konnten ihn beim Verlassen der Bar festnehmen.

Polizei regt Zuverlässigkeitsprüfung beim KVR an

Der 35-jährige Münchner wurde mit der Schreckschusswaffe zu Wache gebracht, wo auch ein Alkoholtest positiv ausfiel. Er wurde wegen Bedrohung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt und danach entlassen.

Da er die erforderliche Erlaubnis für den Besitz der Waffe nicht mit sich führte und er zudem alkoholisiert war, regt die Polizei eine Zuverlässigkeitsüberprüfung beim zuständigen Kreisverwaltungsreferat (KVR) an.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.