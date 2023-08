Fahndung nach Mann in psychischer Ausnahmesituation ‒ Gesuchter Münchner feuert Schuss auf Polizisten ab

Von: Jonas Hönle

Die Polizei nahm einem gesuchten Münchner fest, der einen Schuss auf Beamten abfeuerte. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Die Polizei München suchte einem Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Als die Polizisten ihn entdeckten, feuerte er einen Schuss aus einer Waffe ab.

München / Milbertshofen ‒ Die Polizei fahndete im Münchner Norden nach einem Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Als die Beamten den gesuchten 24-Jährigen entdeckten, zog dieser eine Waffe und feuerte einen Schuss auf die Polizisten ab.

Münchner feuert Schuss auf Polizisten ab - Mann psychischen Ausnahmesituation bei Fahndung gesucht

Eine Verwandet des Münchners alarmierte am frühen Sonntagmorgen den Notruf 110 und teilte der Polizei mit, dass der 24-Jährige ihr gegenüber seinen Suizid angekündigt habe.

Bei der anschließenden Fahndung traf eine Streife dem Gesuchten an einer Bushaltestelle am Frankfurter Ring an, heißt es von der Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle und Durchsuchung zog der Münchner eine verdeckt am Körper getragene Schusswaffe und feuerte hieraus unvermittelt einen Schuss ab, der die Beamten jedoch verfehlte.

Die Polizei konnte den 24-Jährigen anschließend die Waffe abnehmen und ihn festnehmen. Er zog sich dabei eine Kopfverletzung zu und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Mann feuert Schuss aus Waffe ab - Polizei München nimmt Gesuchten fest

Ein Polizist erlitt durch den Schuss ein Knalltrauma und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Münchner Kriminalpolizei at die Ermittlungen wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Der Verdächtige wurde am Sonntag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Hallo München berichtet in der Regel nicht von Suizid-Fällen oder Versuchen, da diese Nachahmer animieren könnten. Sollte eine Person in ihrem Umfeld oder Sie selbst sich in einer seelischen Notlage befinden, bitte nutzen Sie entsprechende Hilfsangebote. Entlastende Gespräche und Infos zu weiteren Hilfsangeboten gibt es beim „Krisendienst Psychiatrie“. Unter der Telefonnummer 0180-655 3000 können Sie sich einfach und direkt rund um die Uhr professionelle Hilfe holen. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

