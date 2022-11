Die Stadtbibliothek Schwabing schließt in vier Wochen ‒ die Gründe und um welche Alternative der BA kämpft

Von: Benedikt Strobach

Die Stadtbibliothek in Schwabing muss für zwei Monate schließen. © Benedikt Strobach

Die Münchner Stadtbibliothek in Schwabing schließt in vier Wochen für zwei Monate. Eine BibBox wird in dieser Zeit jedoch nicht eingerichtet.

Ausleihen, lesen und genießen, zurückgeben – das Angebot städtischer Bibliotheken ist simpel und beliebt. In Schwabing an der Hohenzollernstraße 16 sollte daher eigentlich nun Grund zur Freude herrschen.

Denn: Die dortige Stadtbibliothek ist nun wieder mit Personal und vollem Angebot benutzbar. Seit Mitte Mai wurden die Mitarbeiter im städtischen Geflüchteten-­Management benötigt, weswegen nur ohne Service-Team geöffnet werden konnte.

Die eigentlich freudige Nachricht erhielt jedoch in der jüngsten Sitzung des BA Schwabing-Freimann einen Dämpfer: „Bald schließt unsere Bibliothek wieder“, berichtete Dagmar Föst-Reich (FDP), Vorsitzende des Unterausschusses „Bildung, Soziales und Budget“.

Dagmar Föst-Reich © James Zabel

Das bestätigt Klaus Dreyer, Sprecher der Münchner Stadtbibliothek, auf Hallo-Anfrage. „Hier geht es um langfristig geplante Sanierungsarbeiten, die die Aufenthaltsqualität und das Angebot für die Kunden verbessern.“

Münchner Stadtbibliothek in Schwabing muss für zwei Monate schließen

Außerdem könne dadurch „die Zahl der Arbeitsplätze vergrößert, ein neuer Arbeitsraum für Gruppen eingerichtet und die Rückgabemöglichkeiten für entliehene Medien durch den Einbau eines neuen Automaten verbessert werden“, betont Dreyer.

Die Arbeiten seien nicht im laufenden Betrieb möglich. Daher werde die Filiale am 17. November schließen. „Geöffnet wird sie voraussichtlich Mitte Januar wieder.“

Den genauen Termin werde die Stadtbibliothek zu gegebener Zeit auf ihrer Website, in den sozialen Medien sowie durch Pressemitteilungen bekanntgeben.

Problem mit Folgen - In Schwabing fehlt die Bibliothek

Die direkten Folgen sind aber ein Problem: „Unser Bezirk steht dann ganz ohne Bibliothek da. Anwohner, die etwas ausleihen möchten, müssten dann entweder in die Augustenstraße in der Maxvorstadt oder zum Rosenkavalierplatz in Bogenhausen fahren“, erklärt Föst-Reich.

Mit dem Auto wären das jeweils über 15 Minuten Fahrt vom Schwabinger Standort aus, öffentlich noch mehr. Dass viele diesen Aufwand auf sich nehmen, halte sie für unrealistisch.

Hinzukomme, dass es im Norden des Bezirks, also Freimann, überhaupt kein Angebot gebe. Zwar habe sich der BA bereits um die BibBox, die zuletzt in Bogenhausen stand, bemüht. Das Vorhaben war laut Föst-Reich jedoch erfolglos.

Eine BibBox wird in dieser Zeit nicht eingerichtet – und wird auch in Freimann nicht kommen. © Katrin Hildebrand

Keine BibBox in Schwabing

Für den Betrieb der BibBox brauche es „ausreichend Platz, eine sehr gute infrastrukturelle Anbindung (U-/S-Bahn), Personal vor Ort und ein spezifisches technisches Umfeld. Dies alles ist in Freimann nicht gegeben“, erklärt Bibliothekssprecher Dreyer.

Einen möglichen Lichtblick gibt es aber eventuell doch: Am Donnerstag, 10. November, befasse sich der Stadtrat mit dem Nutzerbedarfsprogramm eines neuen Bibliothek-­Standorts, „so dass die Freimanner bald über eine eigene Bibliothek im Stadtteil verfügen werden.“



Föst-Reich und der BA suchen in der Zwischenzeit auch Lösungen. „Wir haben eine Vertreterin der Stadtbibliothek in die nächste Unterausschuss-­Sitzung am Donnerstag, 24. November, eingeladen. Dort soll sie uns die Möglichkeiten für Freimann erklären.“

