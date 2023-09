Bildung für alle? Münchner Volkshochschule eröffnet neues Stadtteilzentrum ‒ und diskutiert Grenzen

Von: Jonas Hönle

Das neue Stadtteilzentrum der Münchner Volkshochschule an der U-Bahn-Station Aidenbachstraße in Obersendling. © Leonie Forth

Das Programm des neue Stadtteilzentrums der Volkshochschule München bietet tausende Kurse und Veranstaltungen - mit einem Fokus auf politische Themen.

München / Obersendling ‒ Die Münchner Volkshochschule möchte wachsen – und diskutiert derweil die Grenzen des Wachstums. Schließlich sei „Wissen die einzige Ressource, die sich vermehrt, wenn man sie teilt“, so die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach.

Münchner Volkshochschule eröffnet neues Stadtteilzentrum in Obersendling

Im Oktober 2023 eröffnet in Obersendling unter der Adresse Aidenbachstraße 21 das neue Stadtteilzentrum der größten Volkshochschule Deutschlands. Am 14. November findet dort eine Einweihungsfeier mit einem kostenlosen Mitmachprogramm statt.

Ein Unterrichtsraum der MVHS mit Whiteboard. © Leonie Forth

Das Kursprogramm von Oktober 2023 bis Februar 2024 zieht sich thematisch durch viele Bereiche und besteht aus „über 9000 Kursen und Veranstaltungen“, erzählt der Pressesprecher Martin Jost. Es wird durch den speziellen Fokus auf aktuelle politische Themen erweitert.

So fängt im Herbst eine Kursreihe unter der Überschrift „Mehr vom Weniger“ an – eine Veranstaltungsreihe, die den Fokus auf die Grenzen des Wachstums und eine mögliche Postwachstumsgesellschaft legt.

Im Rahmen dieses Themenschwerpunktes können vom Oktober 2023 bis Februar 2024 kostenlose Vorträge, Filmvorführungen und praxisorientierte Kurse besucht werden. Politikwissenschaftler, Schriftsteller und Persönlichkeiten aus der Kommunalpolitik widmen sich den zentralen Fragen zu einer solchen Gesellschaft.

Volkshochschule in München diskutiert Grenzen des Wachstums

Neben dem Klimawandel spiegeln sich auch andere gesellschaftsbewegende Themen, wie der Ukrainekrieg, im Programm der Volkshochschule wider – und das nicht nur auf einer politischen Ebene. So soll die ukrainische Sprache als eine der „Sprachen zum Verlieben“ näher behandelt werden.

Ziel des neu eröffneten Stadtteilzentrums sei zum einen die Unterstützung der „polyzentrischen Entwicklung“ Münchens, sagt Managementdirektor Martin Ecker. Darüber hinaus gehe es laut der Programmdirektorin Susanne May um das „Zusammenbringen verschiedener Altersschichten“.

Die MVHS habe sich nicht ohne Grund in einem Gebäude niedergelassen, in dem sich neben der Grundschule, auch ein Kindergarten sowie eine Musikschule befinden. Menschen jeden Alters sollen hier generationenübergreifend Kontakte knüpfen und voneinander lernen.

Münchner Volkshochschule lernt aus Corona-Pandemie

Von der Pandemie habe sich die MVHS nicht nur größtenteils erholt, sie habe nach May auch viel von der Zeit gelernt. „Die Volkshochschule hat sich durch ihre in Coronazeiten gewonnene zeitliche und räumliche Unabhängigkeit an die heutige digitale Arbeitswelt angepasst“, meint May. Somit sei sie nun zugänglicher für eine größere Bandbreite an Menschen.

„Die Wege zur Bildung sind kurz“, heißt es bei der Münchner Volkshochschule. In Riem und Freiham sollen in den kommenden Jahren ebenfalls neue Stadtteilzentren der MVHS eröffnet werden, damit sie noch kürzer werden.

