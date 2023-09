Munich Ravens präsentieren neuen Head Coach: Kendral Ellison wechselt zum Football-Team in München

Von: Benedikt Strobach

Neuer Head Coach der Munich Ravens: Kendral Ellison kommt aus Hamburg mit viel ELF-Erfahrung nach München. © Jannik Westphal/Munich Ravens

Die Munich Ravens haben ihren neuen Head Coach verkündet: Kendral Ellison kommt von Hamburg nach München. Der 35-Jährige bringt ELF-Erfahrung mit.

München / Unterhaching ‒ Drei Wochen nach der Entlassung von Cheftrainer John Shoop und Defensiv-Coach Vince Okrush haben die Munich Ravens die beiden vakanten Stellen neu besetzt. Wie die Football-Franchise aus München am Donnerstag bekanntgab, übernimmt Kendral Ellison sowohl die Position des Head Coachs als auch die des Defensive Coordinators. Der 35-Jährige unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Münchnern. Durch ihn erhalten die Ravens außerdem einen Mann mit viel Erfahrung an der Seitenlinie in der European League of Football (ELF).

Munich Ravens präsentieren neuen Head Coach: Kendral Ellison wechselt mit viel ELF-Erfahrung nach München

So begleitete Ellison das Team aus Hamburg bereits seit der Premierensaison der ELF als Defensive Coordinator. 2023 war er zudem Assistant Head Coach sowie Director Player Personell der Hanseaten. Der 35-jährige US-Amerikaner aus Decatur, Alabama gewann 2021 die Auszeichnung zum „Assistant Coach of the Year“ in der ELF. 2022 war er erneut für die Ehrung nominiert. In beiden Jahren stellte Hamburg die statistisch beste Verteidigung der Liga und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Sea Devils jeweils bis ins Championship Game, also das Finale, vordrangen.

Seine Leistungen in Zahlen: 2021 erlaubte Hamburg die zweitwenigsten Yards an Raumgewinn und Punkte durch Gegner, stellte die beste Laufverteidigung der Liga, forcierte die meisten Turnover (also Ballverluste des Kontrahenten) und erzielte die meisten Sacks aller Teams (brachte den Spielmacher der Gegenseite also am häufigsten vor dem Pass zu Fall). 2022 war die Defensive der Sea Devils noch dominanter: In fünf der sechs wichtigsten Kategorien führte sie die Liga an (erlaubte Yards, erlaubte Punkte, erlaubte Pass-Yards, erlaubte Lauf-Yards, erzielte Sacks). Zudem forcierte Ellisons Unit in der zweiten Saison die zweitmeisten Ballverluste.

Auch in der jüngsten Spielzeit war Ellison erfolgreich. Trotz einiger namhafter Abgänge und vieler Verletzungen war die Defensive der Sea Devils zum dritten Mal in Folge die beste gegen das Laufspiel und führte im dritten Jahr in Folge die Liga bei den Quarterback-Sacks an.

Neuer Head Coach der Munich Ravens: Kendral Ellison führt Football-Team aus München in die ELF-Saison 2024

Bei den Munich Ravens freut man sich natürlich über den Transfer. Sportdirektor Sean Shelton erklärte: „Wir gewinnen einen leidenschaftlichen Coach, der nicht nur über einen großartigen Football-Sachverstand verfügt, sondern auch eine echte Führungspersönlichkeit ist. Ich glaube, dass Kendral eine Stütze der Munich Ravens für viele Jahre sein wird.“ Auch General Manager Sebastian Stolz äußerte sich zufrieden: „Wir glauben fest daran, dass er die Munich Ravens nicht nur zu sportlichem Erfolg führen, sondern auch eine positive, nachhaltige Kultur schaffen wird.“

Auch Ellison selbst betonte seine Lust auf die Aufgabe in München: „. Bayern ist wunderschön, München ist großartig und hat eine große Sporttradition, die Fans der Munich Ravens sind phänomenal, die Eigentümer haben einen klaren Plan und die Mannschaft hat im ersten Jahr gezeigt, wozu sie fähig ist.“ Er wolle nun die Ravens „zu einem bayerischen Kraftpaket“ formen, an das sich Football-Fans in vielen Jahren noch erinnern.

Die Ravens sind die erste Station von Ellison als Cheftrainer. Dass die Münchner Franchise in der Liga mithalten kann, hat sie in ihrer Premierensaison bewiesen: Mit einer Sieg:Niederlagen-Bilanz von 7:5 und knapp 5000 Zuschauern pro Heimspiel in Unterhaching verpasste das Team nur knapp die Playoffs in der ELF.

