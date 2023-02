Ägypten mitten in München ‒ Staatliches Museum Ägyptische Kunst präsentiert seine Pläne und Erfolge

Der Künstler Alaa Awad ist derzeit zu Gast im Museum und arbeitet an einem großformatigen Gemälde, das voraussichtlich am 15. Februar fertig sein wird. © Roger Anis

50 Prozent Energie hat das Museum Ägyptische Kunst im vergangenen Jahr eingespart. Was 2022 noch erfolgreich machte und was 2023 sonst auf dem Programm steht

München / Maxvorstadt ‒ Wie lief das vergangene Jahr, was ist heuer geplant? Museumsdirektor Dr. Arnulf Schlüter und sein Team haben bei der jährlichen Pressekonferenz das vergangene Jahr im Museum Ägyptische Kunst resümiert und das Kulturprogramm für 2023 vorgestellt.

Mit rund 105.000 Besuchern war das Museumsteam sehr zufrieden – insbesondere nach den schwierigen Zeiten der Pandemiekrise. 1080 Veranstaltungen lockten in das Museum an der Gabelsbergerstraße 16.

Die Institution war auch die Spielstätte für 113 Sonderveranstaltungen ‒ darunter Oper, Theater und Lesungen, die das Haus zu einem der flexibelsten Kulturzentren Münchens gemacht haben.

Energiekrise in München: Staatliches Museum Ägyptische Kunst spart fast 50 Prozent Energie ein

Auch im Museum wurde intensiv gearbeitet. Die Technik ist überholt worden: von den Audioguides bis zu Verkabelung und WLAN-Vernetzung. Das Ziel: die Besuchserfahrung und interaktive Präsentation von Bestandsobjekten zu verbessern.

Auch die Maßnahmen, die für „das grüne Museum“-Konzept etabliert wurden, waren ein großer Erfolg. Fast 50 Prozent Strom und Wärme konnten durch die stufenweise eingeführte Nachtabschaltung eingespart und dadurch die Umwelteinflüsse stark reduziert werden.



Das analoge Museum in der digitalen Welt

Für 2023 ist im Museum viel geplant. In Kooperation mit dem Museumpädagogischen Zentrum werden die Inhalte für die Audioguides überarbeitet, damit die Mitarbeiter, die durch das Museum führen, mehr Einfluss auf die thematische Vielfalt des Programms haben.

Die Präsenz des Museums in der digitalen Welt ‒ mit Museumszeitschrift, einigen Sozialnetz-Accounts sowie eigenem YouTube-Kanal und seit Kurzem auch Podcast ‒ soll weiter vertieft werden. In einem über mehrere Jahre laufenden Projekt wird die Museumsdatenbank erweitert und der Sammlungsbestand online erschlossen.

Mit den modernen Technologien beschäftigt sich auch die Sonderschau, die ab 12. Mai zu sehen ist. Die Ausstellung „Naga – Die vergessene Königsstadt“ lässt den Besuchern mittels digitalen Storytellings, 360-Grad-Panoramafotos, und Toneffekten erleben, wie die Archäologen bei der Grabung in Sudan arbeiten und wie das Leben in der antiken Königstadt Naga gewesen ist.



Sonderprojekt: Ausstellung zu Mossad-Agenten, die Adolf Eichmann jagten

Am Ende des Jahres ist ein außergewöhnliches Projekt zu Gast. In Zusammenarbeit mit dem Maltz Museum für Jüdisches Erbe (USA) widmet sich die Ausstellung „Operation Finale: The Capture & Trial of Adolf Eichmann“ den Mossad-Agenten, die den Kriegsverbrecher Eichmann aus Südamerika entführt und zum Gerichtsprozess nach Israel gebracht haben.

Diese Wanderausstellung ist keine klassische Gedenkstätte, sondern versucht eine neue Form der Erinnerungskultur zu schaffen. Bisher war diese durch Zeitzeugen geprägt, deren Anzahl jedoch immer mehr abnimmt.

Eugen Karasov

