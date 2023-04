Museum für Kinder kommt in die Messestadt

+ © oh Bezirksausschussmitglied Eva Blomberg präsentiert den neuen Standort für das Kinder-Mitmach-Museum im Bauzentrum München in der Messestadt. © oh

Der Kulturausschuss des Münchner Stadtrats hat sich für das Bauzentrum in der Messestadt Riem als zukünftigen Standort des Münchner Kindermuseums ausgesprochen. Voraussichtlich ab dem Jahr 2024 können Kinder und Familien das Mitmach-Museumserlebnis in den neuen Räumlichkeiten genießen.

Messestadt – Eva Blomberg, SPD-Fraktionsvorsitzende und Kinderbeauftragte des Bezirksausschusses Trudering-Riem sagt zur Eröffnung des Museums: „Ein tolle Nachricht! Die Kinder und Familien werden sich freuen. Nicht nur hier in der Messestadt, sondern im ganzen Münchner Osten.“



Sie ergänzt: „In unserem Stadtbezirk wohnen überdurchschnittlich viele Kinder. Der ganze Münchner Osten wächst weiter und ist ein Magnet für Familien. Die Anbindung mit U-Bahn, Fahrrad oder Auto ist sehr gut, das zeigt die Messe München ja immer wieder. Einfach eine runde und gute Entscheidung!“



Die Sozialdemokraten in Trudering-Riem haben politisch den jetzt beschlossenen Umzug nach Riem begrüßt und vorangetrieben, beispielsweise über einen eigenen Antrag im örtlichen Bezirksausschuss. Der Umzug des Kindermuseums wird nötig, das ist seit Jahren klar. Bisher residiert es in einem Seitenteil des Hauptbahnhofes, der bekanntlich umgebaut wird. Nachdem das ehemalige Bauzentrum der Messestadt in städtischem Besitz ist, bietet sich hier aus Sicht der Experten des Kulturreferats und des Stadtrats eine gute Möglichkeit.



Julia Schönfeld-Knorr, die kultur- und bildungspolitische Sprecherin der SPD/Volt Stadtratsfraktion sagt dazu „Wir können ein leer stehendes Gebäude in städtischem Besitz für die Bildung und sinnvolle Freizeitgestaltung unserer Kinder gewinnen und gleichzeitig hohe Mieten an anderen Standorten vermeiden. Eine Win-Win-Situation. Das Wichtigste: Die Zukunft des Kindermuseums ist nun klar und gesichert.“