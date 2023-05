Mutter (19) erscheint mit toten Baby im Krankenhaus ‒ Polizei München ermittelt nach Haftbefehl wegen Mordes

Von: Jonas Hönle

Die Polizei München ermittelt gegen eine 19-jährige Mutter nach einem Haftbefehl wegen Mordes. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Das Krankenhaus in München informierte die Polizei über die Mutter und den gestorbenen Säugling. Eine Obduktion ergab Hinweise auf einen gewaltsamen Tod.

München ‒ Eine 19-jährige Frau erschien in einem Münchner Krankenhaus mit einem frisch geborenen männlichen Säugling, bei dem nur noch der Tod festgestellt werden konnte.

Bei der Obduktion des Babys beim Institut für Rechtsmedizin München ergaben sich Hinweise auf eine nicht natürliche Todesursache und insbesondere Anhaltpunkte für einen gewaltsamen Tod. Die Polizei ermittelt nun nach einem Haftbefehl wegen Mordes gegen die Mutter.

Polizei München ermittelt - Mutter erscheint mit toten Baby im Krankenhaus

Eine Ärztin verständigte am Montagabend die Polizei und berichtete von der 19-Jährigen, die in Begleitung ihrer Mutter und eines toten Babys im Krankenhaus ankam.

Die weiteren Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass das Kind im Hause der Familie ohne ärztliche Unterstützung geboren wurde. Eine Schwangerschaft soll von der 19-Jährigen vorher nicht bemerkt worden sein.

Bei der Geburt zuhause, bei der die 19-Jährige nach bisherigen Einlassungen allein gewesen war, kam schließlich die Mutter dazu. Diese soll bemerkt haben, dass das Kind tot sei, heißt es von der Polizei. Anschließend gingen sie zur weiteren Nachsorge ins Krankenhaus.

Haftbefehl wegen Mordes gegen Mutter des Säuglings nach Obduktion

Die Polizei sicherte daraufhin in der Nacht noch erste Spuren am Geburtsort. Die Obduktion an Dienstag ergab dann Hinweise auf einen unnatürlichen Tod des frisch geborenen Babys.

Aus diesem Grund beantragte die Staatsanwaltschaft München I ein Haftbefehl wegen Mordes, der auch erlassen wurde.

Die Polizei nahm die Kindsmutter daraufhin am Mittwoch im Krankenhaus aufgrund des bestehenden Haftbefehls fest. Am Donnerstag wurde der Haftbefehl der Tatverdächtigen von zuständigen Ermittlungsrichterin eröffnet und in Vollzug gesetzt. Die 19-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die weiteren umfangreichen Ermittlungen, die sich vor allem auch mit dem Tathergang und dem Tatmotiv beschäftigen, werden vom Kommissariat 11 durchgeführt.

