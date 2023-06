MVG-Einschränkungen wegen SportScheck RUN 2023 in München ‒ Bus-Linien werden umgeleitet, Haltestellen entfallen

Wegen dem SportScheck RUN 2023 in München am Sonntag leitet die MVG Bus-Linien um und Haltestellen entfallen. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Wegen dem SportScheck RUN 2023 im Englischen Garten am Sonntag leitet die MVG bereits ab Samstag Bus-Linien um. Welche Haltestellen in München ausfallen...

München ‒ Wegen dem SportScheck RUN 2023 in München kommt es von Samstag ab 20 Uhr bis Sonntag 18 Uhr zu Einschränkungen bei mehreren Bus-Linien.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) leitet den Bus 54, CityRing 58/68, MVG-Museenlinie 100, Bus 153, Bus 154 sowie die Nachtlinien N40, N41 und N45 im Bereich des Englischen Gartens und in Schwabing um.

Bus 54 : Die Linie wird am Sonntag, 2. Juli, von ca. 7 Uhr bis ca. 18 Uhr zwischen Mauerkircherstraße und Münchner Freiheit über den Isarring umgeleitet. Die Haltestellen Chinesischer Turm, Thiemestraße, Giselastraße und Hohenzollernstraße entfallen. Zwischen Mauerkircherstraße und Münchner Freiheit hält der Bus in Richtung Lorettoplatz an der Haltestelle Tivolistraße, in Richtung Münchner Freiheit an der Haltestelle Hirschauer Straße und in beiden Richtungen seitenverkehrt an der Haltestelle Tucherpark sowie zusätzlich an den Haltestellen Osterwaldstraße, Dietlindenstraße und Potsdamer Straße der Linie 59.

: Die Linie wird am Sonntag, 2. Juli, von ca. 7 Uhr bis ca. 18 Uhr zwischen Mauerkircherstraße und Münchner Freiheit über den Isarring umgeleitet. Die Haltestellen Chinesischer Turm, Thiemestraße, Giselastraße und Hohenzollernstraße entfallen. Zwischen Mauerkircherstraße und Münchner Freiheit hält der Bus in Richtung Lorettoplatz an der Haltestelle Tivolistraße, in Richtung Münchner Freiheit an der Haltestelle Hirschauer Straße und in beiden Richtungen seitenverkehrt an der Haltestelle Tucherpark sowie zusätzlich an den Haltestellen Osterwaldstraße, Dietlindenstraße und Potsdamer Straße der Linie 59. CityRing 58/68 : Die Linie wird von Samstag, 1. Juli, ab 20 Uhr bis Sonntag, 2. Juli, 7 Uhr zwischen Georgenstraße und Technische Universität (58) beziehungsweise Pinakotheken (68) über die Georgen- und Barerstraße umgeleitet. Die Haltestellen Siegestor, Universität, Amalienstraße, Maxvorstadt/Sammlung Brandhorst, Von-der-Tann-Straße, Oskar-von-Miller-Ring sowie die Haltestelle Pinakotheken der Linie 58 entfallen. Am Sonntag von 7 Uhr bis 18 Uhr wird der CityRing 58/68 zwischen Mauerkircherstraße und Maxvorstadt/Sammlung Brandhorst (68) beziehungsweise Pinakotheken (58) durch den Altstadtringtunnel umgeleitet. Dadurch entfallen die Haltestellen Tivolistraße bis Amalienstraße (68) beziehungsweise Oskar-von-Miller-Ring (58).

: Die Linie wird von Samstag, 1. Juli, ab 20 Uhr bis Sonntag, 2. Juli, 7 Uhr zwischen Georgenstraße und Technische Universität (58) beziehungsweise Pinakotheken (68) über die Georgen- und Barerstraße umgeleitet. Die Haltestellen Siegestor, Universität, Amalienstraße, Maxvorstadt/Sammlung Brandhorst, Von-der-Tann-Straße, Oskar-von-Miller-Ring sowie die Haltestelle Pinakotheken der Linie 58 entfallen. Am Sonntag von 7 Uhr bis 18 Uhr wird der CityRing 58/68 zwischen Mauerkircherstraße und Maxvorstadt/Sammlung Brandhorst (68) beziehungsweise Pinakotheken (58) durch den Altstadtringtunnel umgeleitet. Dadurch entfallen die Haltestellen Tivolistraße bis Amalienstraße (68) beziehungsweise Oskar-von-Miller-Ring (58). MVG-Museenlinie 100 : Die Linie wird von Samstag, 1. Juli, ab 20 Uhr bis Sonntag, 2. Juli, 18 Uhr zwischen den Haltestellen Nationalmuseum/Haus der Kunst und Maxvorstadt/Sammlung Brandhorst (Richtung Hauptbahnhof Nord) beziehungsweise Pinakotheken und Nationalmuseum (Richtung Ostbahnhof) über den Altstadttunnel umgeleitet. Die Haltestellen Amalienstraße, Oskar-von-Miller- Ring, Von-der-Tann-Straße und Königinstraße entfallen.

: Die Linie wird von Samstag, 1. Juli, ab 20 Uhr bis Sonntag, 2. Juli, 18 Uhr zwischen den Haltestellen Nationalmuseum/Haus der Kunst und Maxvorstadt/Sammlung Brandhorst (Richtung Hauptbahnhof Nord) beziehungsweise Pinakotheken und Nationalmuseum (Richtung Ostbahnhof) über den Altstadttunnel umgeleitet. Die Haltestellen Amalienstraße, Oskar-von-Miller- Ring, Von-der-Tann-Straße und Königinstraße entfallen. Bus 153 : Die Linie wendet am Samstag, 1. Juli, ab ca. 20 Uhr bis Betriebsende vorzeitig an der Haltestelle Schellingstraße. Die Haltestellen Türkenstraße bis Universität entfallen.

: Die Linie wendet am Samstag, 1. Juli, ab ca. 20 Uhr bis Betriebsende vorzeitig an der Haltestelle Schellingstraße. Die Haltestellen Türkenstraße bis Universität entfallen. Bus 154 : Die Linie wird von Samstag, 1. Juli, 20 Uhr bis Sonntag, 2. Juli, 7 Uhr zwischen Georgenstraße und Schellingstraße über die Georgen-/Barerstraße umgeleitet. Die Haltestellen Siegestor, Universität und Türkenstraße entafllen. Am Sonntag, 2. Juli, von 7 Uhr bis 18 Uhr, wird der Bus 154 zwischen Mauerkircherstraße und Schellingstraße über den Altstadtringtunnel umgeleitet. Dadurch entfallen die Haltestellen Tivolistraße bis Türkenstraße.

: Die Linie wird von Samstag, 1. Juli, 20 Uhr bis Sonntag, 2. Juli, 7 Uhr zwischen Georgenstraße und Schellingstraße über die Georgen-/Barerstraße umgeleitet. Die Haltestellen Siegestor, Universität und Türkenstraße entafllen. Am Sonntag, 2. Juli, von 7 Uhr bis 18 Uhr, wird der Bus 154 zwischen Mauerkircherstraße und Schellingstraße über den Altstadtringtunnel umgeleitet. Dadurch entfallen die Haltestellen Tivolistraße bis Türkenstraße. Nachtlinien N40, N41 und N45: Die Busse werden in der Nacht von Samstag, 1. Juli auf Sonntag, 2. Juli, zwischen Lenbachplatz und Münchner Freiheit umgeleitet. Es entfallen die Haltestellen Odeonsplatz bis Hohenzollernplatz. Die Haltestellen Karolinenplatz bis Bismarckstraße der Tram 27 beziehungsweise der Buslinie 53 werden auf der Umleitungsstrecke in beiden Richtungen angefahren.

SportScheck RUN 2023 im Englischen Garten in München

Die ersten 500 Meter des SportScheck RUN 2023 in München führen am Sonntag entlang der Leopoldstraße Richtung Norden und biegt dann rechts in die Thiemestraße ab, bevor die Strecke in den Englischen Garten führt.

Die 5-km-Läufer drehen eine Runde durch die Grüne Lunge Münchens – vorbei am Monopteros und Chinesischen Turm – und zurück in Richtung Siegestor.

Die 10-km-Strecke führt noch weiter unter dem Isarring hindurch und dreht eine Schleife in der anderen Hälfte des Englischen Gartens.

Die Halbmarathon-Läufer durchqueren sogar die ganze Parkanlage bis zum Eiskanal und wieder zurück.

