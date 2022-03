MVG-Bus in München fängt während Fahrt plötzlich Feuer ‒ Aufmerksame Polizei-Streife verhindert Schlimmeres

Von: Jonas Hönle

Eine aufmerksame Polizei-Streife in München bemerkte Feuer an einem MVG-Bus und verhinderte Schlimmeres. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Plötzlich stand die Hinterachse eines MVG-Buses auf der Candidstraße in Flammen. Eine aufmerksame Streife der Polizei München verhinderte durch ihr Eingreifen Schlimmeres.

Eine Streife der Polizei München hat ein Feuer an einem MVG-Bus bemerkt und durch ihr Eingreifen Schlimmeres verhindert.

MVG-Bus auf der Candidstraße fängt Feuer - Streife der Polizei München verhindert durch ihr Eingreifen Schlimmeres

Der Streifenwagen und der Bus fuhren am Freitagabend auf der Candidstraße in westliche Richtung. Dabei bemerkten die Beamten plötzlich Rauch an dem Linienbus und stoppten ihn.

Noch während die Fahrgäste den Bus verließen, loderten bereits Flammen an der Hinterachse. Mit einem Feuerlöscher konnten sie den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr München klein halten.

Die Einsatzkräfte löschten dann den Brand und kühlten das Fahrzeug im Heckbereich herab. Die MVG kümmerte sich um das beschädigte Fahrzeug, Personen wurden nicht verletzt.

