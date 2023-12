Nach Gewalttaten und Raub am Pasinger Bahnhof – Jugendliche in München vor Gericht

Drucken Teilen

Prozess in München um Angriffe am Pasinger Bahnhof. © Andreas Schwarzbauer

Der Pasinger Bahnhof galt Anfang des Jahres als Hotspot für Jugendgewalt. Nun stehen Jugendliche wegen Angriffen in München vor Gericht und zeigen sich reumütig.

München / Pasing – Vier Jugendliche und junge Männer stehen in München nach Angriffen am Pasinger Bahnhof vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft zwei 17-Jährigen, einem 19- und einem 21-Jährigen verschiedene Gewalttaten und Raub vor.

Drei von ihnen sollen unter anderem dabei gewesen sein, als eine Gruppe von 15 bis 20 Jugendlichen und jungen Männern zwei Passanten in einer Unterführung überfiel und sie mit Fäusten und Tritten traktierte.

Die Gegend galt laut Polizei zum Zeitpunkt der Taten Ende 2022 und Anfang 2023 als ein Jugendgewalt-Hotspot in München.

Jugendliche in München vor Gericht - Prozess wegen Angriffen, Gewalttaten und Raub

Die drei räumten am Dienstag die Vorwürfe gegen sie zwar über ihre Anwälte ein - machten aber auch Einschränkungen, berichtet die dpa. Einen Schraubenzieher, der bei dem Angriff eine Rolle gespielt haben soll, hatte demnach beispielsweise keiner der Angeklagten gesehen.

Der 21-Jährige, der in U-Haft sitzt, ließ über seinen Anwalt erklären, dass er sich für die Übergriffe schäme und sich bei seinen Opfern entschuldigt habe. Er gab sich reumütig, kleinlaut, fast schüchtern und damit ein Bild von sich ab, dass wenig zu dem passte, wie ein Mitangeklagter ihn schilderte: „Er hatte das Sagen in Pasing, jeder hatte vor ihm Angst“, sagte der 19-Jährige. „Wenn der da war, waren alle leise.“

Und so habe er selbst, ein auffallend schmächtiger und kleiner junger Mann, sich auch fühlen wollen in der Gruppe. „Ich wollte, dass die Leute auch auf mich hören. Ich wollte so sein wie die anderen“, sagte er. „Er weiß, dass er sich komplett falsch verhalten hat“, sagte sein Anwalt.

Der Prozess ist nicht der erste um die gewalttätigen Übergriffe von Jugendgruppen am und um den Pasinger Bahnhof.

Bereits im September hatte das Landgericht einen 19-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Raubes in mehreren Fällen zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und elf Monaten verurteilt und einen weiteren Angeklagten zu drei Jahren und neun Monaten Jugendstrafe. Ein weiteres Verfahren ist außerdem beim Jugendschöffengericht anhängig.

Pasinger Bahnhof galt als Hotspot für Jugendgewalt in München

Der Fall ist exemplarisch für einen beunruhigenden Trend im Freistaat. Behörden und auch Justizminister Georg Eisenreich (CSU) sehen die Entwicklung mit „Sorge“, wie er kürzlich bei der Vorstellung der Strafverfolgungsstatistik sagte.

Doch ist der Pasinger Bahnhof immer noch ein Hotspot für Gewalt?

„Das Deliktaufkommen ist im Vergleich zum Jahresbeginn rückläufig. Wenn die Entwicklung wieder in die falsche Richtung geht, werden wir die ersten sein, die vor Ort sind,“ sagt der Leiter der örtlichen Polizeiinspektion 45, Thomas Rehag.

Die Bundespolizeiteilt auf Hallo-Anfrage mit, dass sie heuer zwischen Januar und Mai 46 Straftaten registriert habe. Gleichzeitig seien in diesem Zeitraum 20 Millionen Besucher vor Ort gewesen. „In Anbetracht dieser Zahlen kann man am Bahnhof Pasing nicht von einem Kriminalitätsschwerpunkt sprechen“, meint Sprecherin Sina Dietsch.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.