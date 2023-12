Nachbarschaftsstreit in München eskaliert – Polizei rückte wegen Schlägen, Tritten und Pfefferspray-Einsatz aus

Die Polizei ermittelt nach einem Nachbarschaftsstreit in München, der eskalierte.(Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung, nachdem ein Streit zwischen Nachbarn in einem Haus eskalierte. Auch Pfefferspray wurde eingesetzt.

München / Berg am Laim – Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in München kam es neben Schlägen und Tritten auch zum Pfefferspray-Einsatz. Ursache ist wohl ein Nachbarschaftsstreit, der bereits länger andauert und nun eskalierte. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Zwei Bewohner (21 und 50 Jahre) betraten am Freitagnachmittag ein Mehrfamilienhaus in Berg am Laim und trafen dort im Eingangsbereich auf zwei Nachbar (46 und 48 Jahre) und deren Begleiter (22 und 51 Jahre).

Laut Polizei eskalierte ein zunächst verbaler Streit zwischen den Gruppen, und der 21-Jährige und der 50-Jährige wurden von ihren Kontrahenten geschlagen und getreten. Der 50-jährige Bewohner wehrte sich daraufhin gegen den Angriff mit Pfefferspray.

Die Attackieren flüchteten anschließend aus dem Haus und riefen die Polizei. Die rückte mit über zehn Streifen aus, um die Situation zu klären.

Die vierköpfige Gruppe befand sich beim Eintreffen der Beamten bereits in einer Wohnung in den Haus. Die Polizisten öffneten daraufhin die Tür und nahmen die Verdächtigen vorläufig fest.

Streit zwischen Nachbarn in München eskaliert zur Körperverletzung

Der 21-Jährige und der 50-Jährige waren jeweils verletzt und sie mussten zur Abklärung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.

Die vier Personen in der Wohnung wurden wegen einer gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung angezeigt und danach vor Ort wieder entlassen.

Gegen den 50-Jährigen wurde ebenfalls eine Anzeige erstattet wegen eines Körperverletzungsdelikts aufgrund der Benutzung des Pfeffersprays.

