9-Euro-Ticket in München: MVV und MVG wollen Abo-Kunden nicht benachteiligen

Von: Benedikt Strobach

Auch im MVV-Raum soll man von Juli bis August für neun Euro je Monat fahren können. © dpa/Sven Hoppe

Die Planungen zum Neun-Euro-Ticket für den ÖPNV werden auch bei MVV und MVG immer konkreter. Was für München zu Start und Gültigkeit schon jetzt feststeht...

München - Ende März hat sich die Bundesregierung aus SPD, FDP und Grünen auf ein großes Energie-Entlastungspaket geeinigt. Ein wichtiges Thema dabei: günstige Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in deutschen Städten. Das „Neun-Euro-Ticket“, durch das Käufer für neun Euro pro Monat mit Bus und Bahn in einer Stadt fahren können, soll für drei Monate eingeführt werden. Mehr war anfangs nicht bekannt, viele Fragen offen.

9-Euro-Ticket für ÖPNV in München: MVV und MVG planen Start für Juni

Mittlerweile kann einiges konkretisiert werden – auch für München: „Das Neun-Euro-Ticket soll, wenn alle noch ausstehenden Gremienbeschlüsse wie terminiert gefällt werden, Stand heute zum 1. Juni starten und dann bis einschließlich 31. August 2022 gelten“, erklärt Franziska Hartmann, Sprecherin des MVV, auf Hallo-Anfrage.

Wie es konkret im MVV-Raum umgesetzt werden soll, könne sie derzeit noch nicht sagen. Bund, Länder und Verbände „streben eine bundesweite Gültigkeit an. Das Ticket wird ausschließlich im Nahverkehr gelten.“ Bedeutet: Käufer in München könnten es dann etwa auch in Nürnberg nutzen, nicht aber für die Fahrt dorthin. Angeboten werden soll das Ticket barrierefrei für alle Personengruppen, „also neben dem Onlinevertrieb auch über Fahrkartenautomaten oder an Kundenservice-Schaltern“, erklärt die Sprecherin.



9-Euro-Ticket für München: Abonnenten erhalten Rückerstattung

Auch mit schon bestehenden Abonnements soll man sparen können: „Die Abonnenten erhalten eine Rückerstattung des Differenzbetrages. Sie müssen sich dabei um nichts kümmern“, verspricht Hartmann. Auch die MVG betont auf Nachfrage, dass „Abo-Kunden keinesfalls benachteiligt werden.“

Letzte Details und die zugrundeliegende Gesetzgebung sollen in den kommenden Wochen geklärt werden.

Quelle: www.hallo-muenchen.de