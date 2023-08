Neuaubing: Mann will Wespennest entfernen und verursacht Feuer

Von: Andreas Schwarzbauer

Wespennester dürfen nicht zerstört werden -außer ein öffentliches Interesse überwiegt oder es führt zu einer unzumutbaren Belastung. © Patrick Pleul, dpa

Ein Neuaubing wollte in seinem Reihenhaus an der Paosostraße etwas gegen ein Wespennest unternehmen. Dabei verursachte er einen Brand. Wie man stattdessen vorgehen sollte...

Neuaubing - Beim Versuch, ein Wespennest zu entfernen, hat ein Anwohner der Paososstraße am Samstag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Mann bemerkte, dass die Tiere in seinem Rollokasten nisteten. Daher sprühte er Schaumfestiger hinein und zündete diesen an.

Neuaubing: Wespen stehen unter Artenschutz

Weil es anschließend im Gebäude stark rauchte, rief er die Feuerwehr zur Hilfe. Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte er die Flammen zwar weitgehend gelöscht. Die Feuerwehrler öffneten zur Kontrolle aber den Rollokasten, führten Nachlöscharbeiten durch und entfernten sämtliches Brandgut. Zudem lüfteten sie die Wohnung.

Anschließend belehrten sie den Mann: Wespen stehen wie Hornissen unter Artenschutz. Ihre Nester dürfen nicht im Alleingang entfernt werden. Wer eines entdeckt, soll sich bei der Unteren Naturschutzbehörde oder in Notfällen der Feuerwehr melden. Die Stadt berät telefonisch oder leitet den Fall an ehrenamtlichen Wespen- und Hornissenberater weiter, die sich die Situation vor Ort anschauen und gegebenenfalls das Nest umsiedeln können.

Grundsätzlich enthalten die Stiche von Wespen weniger Gift als diejenigen der Bienen. Die Tiere haben zudem eine wichtige Funktion in der Natur, da sie Fliegen, Mücken sowie viele Schadinsekten jagen, aber auch Blüten bestäuben.

