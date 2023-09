Oktoberfest 2023 in München: Das sind die Wiesn-Neuheiten

Von: Daniela Borsutzky

Neue Öffnungszeiten, gratis Wasser, fairer Verkauf und neue Fahrgeschäfte. Die Neuheiten auf dem Oktoberfest 2023 in München im Überblick.

München ‒ Zwei Tage mehr! Zwar ist es keine Premiere, da dieser Glücksfall alle paar Jahre eintrifft ‒ aber weil’s gar so schön ist, soll’s nochmal hervorgehoben werden: Die Wiesn dauert heuer ganze 18 Tage, da der Tag der Deutschen Einheit auf einen Dienstag fällt. Zweieinhalb Wochen bleiben diesmal also Zeit, um alle Neuheiten zu entdecken. Und davon gibt es einige ‒ nicht nur im Schaustellerbereich.

Bereits beim Anstich wird ein neues Gesicht neben OB Dieter Reiter stehen: Franziska Inselkammer, deren Eltern das Armbrustschützenzelt betreiben, ist das neue Münchner Kindl. Die 20-jährige Studentin repräsentiert fortan die Landeshauptstadt bei verschiedenen Anlässen.

Im Schottenhamel gibt es ab diesem Jahr auch Wein und Weißbier, da das Festzelt nun eine Vollkonzession erhalten hat. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wiesn-Gelände öffnet unter der Woche später ‒ Wein und Weißbier im Schottenhammel

Anstatt um 9 Uhr öffnet das Festgelände beim 188. Oktoberfest unter der Woche erst um 10, samstags, sonntags und feiertags bleibt es bei 9 Uhr. Dafür dürfen die Zelte und Fahrgeschäfte auf der Oidn Wiesn eine Stunde länger offen bleiben, nämlich bis um 23.30 Uhr. Ausgeschenkt wird aber nur bis um 22.30 Uhr.



Im Schottenhamel gibt es ab diesem Jahr auch Wein und Weißbier, da das Festzelt nun eine Vollkonzession erhalten hat. Neu in der Kategorie „Stehausschank“ ist außerdem die Münchner Wein Stub’n, für welche der Sektstand Nymphenburg weichen muss. Dort bietet Miriam Blume in einer Art Almhütte prämierte Bioweine an.

Oktoberfest 2023: Was Münchner bei der Untervermietung ihrer Wohnung zur Wiesn beachten müssen

Kostenloses Wasser und VR-Spiel: Die Neuheiten auf dem Oktoberfest

Und wer zwischen dem ganzen Bier und Wein Durst auf Münchner Leitungswasser hat, darf sich an vier kostenlosen Trinkwasserspendern bedienen, die an den Außenwänden der Toiletten in der Anlieferstraße installiert werden. Becher oder Flasche müssen selbst mitgebracht werden.



Falls jemand seine Reservierung doch nicht wahrnehmen kann, so kann er diese auf dem neuen Onlineportal www.oktoberfest-­booking.com zum Originalpreis weiterverkaufen. Sollten nach den 18 Tagen noch Marken übrig bleiben, besteht die Möglichkeit, die Gutscheine bis Ende dieses Jahres in einer der Gaststätten der Festwirte einzulösen.

In Zukunft sollen Wiesn­freunde das Volksfest auch ganzjährig virtuell besuchen und ihren Avatar ‒ so wie Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner ‒ zum Feiern schicken können: nämlich im Virtual-­Reality-Spiel „Munich Oktoberfest ‒ The Official Game“. Bis jeder mitmachen kann, dauert es aber noch ‒ heuer wird es nur einen Prototyp des Spiels für ausgewählte Nutzer geben.

Oktoberfest 2023 in München: Diese neuen Fahrgeschäfte gibt es auf der Wiesn

Neuer Nervenkitzel für starke Mägen und verrückter Spaß für die ganze Familie: Drei Fahrgeschäfte feiern in diesem Jahr ihre Premiere auf der Wiesn.

Kräfte bis zu fünf g: 20 Menschen können bei „Mr. Gravity“ in zehn Gondeln Platz nehmen, bevor es mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde auf einer rotierenden Scheibe bis zu 18 Meter in die Luft geht. Die schnellen ­Richtungswechsel und Kräfte bis zu fünf g­ sorgen für mächtig Nervenkitzel.

Kräfte bis zu fünf g wirken im neuen Wiens-Fahrgeschäft „Mr. Gravity“ auf die Besucher. © Mr. Gravity

Karibik-Spaß auf fünf Etagen: Dieser Lauf-Parcours entführt die ganze Familie in die Welt der Karibik: Auf fünf Etagen gilt es in „Crazy Island“ über 50 Hindernisse zu überwinden. Wasserspiele, echte Feuerfackeln und Hängebrücken zwischen den Stockwerken machen das Abenteuer-Laufgeschäft auf fast 500 Quadratmetern zu einem witzigen Erlebnis.

Einmal quer durch Australien: Das australische Outback können Groß und Klein in einem weiteren neuen Laufgeschäft entdecken. Unter anderem eine Koala-­Waschanlage und eine Känguru-­Box-Schule müssen in „Crazy Outback“ bewältigt werden. Spaßgarantie auf zwei Etagen voller Überraschungen.

Einmal quer durch Australien im neuen Fahrgeschäft „Crazy Outback“. © Crazy Outback

