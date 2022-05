9-Euro-Ticket: Enorme Nachfrage zeichnet sich ab - in München startet ab sofort der Verkauf

MVV und MVG

Große Nachfrage zeichnet sich ab: In München ist das 9-Euro-Ticket ab Montag, 23. Mai, an Schaltern erhältlich.

Ab sofort gibt es in München das 9-Euro-Ticket zu kaufen. In anderen Bundesländern zeichnet sich bereits eine enorm hohe Nachfrage ab.

Bei den bundesweit ab Juni verfügbaren 9-Euro-Tickets zeichnet sich eine enorm hohe Nachfrage ab. Am Freitag hatte der Bundesrat den vom Bundestag geplanten 9-Euro-Monatstickets für Busse und Bahnen im Sommer zugestimmt. Die Sonderaktion soll ab 1. Juni für drei Monate gelten.

9-Euro-Ticket in München: Vorverkauf bei MVV und MVG beginnt ab Sonntag, 22. Mai

Damit kann auch der bundesweite Ticket-Verkauf bei der Bahn und anderen Anbietern wie angekündigt am Montag, 23. Mai, beginnen. Bei der Münchner MVG ist das Ticket bereits zu haben: Es ist ab Sonntag, 22. Mai, an allen MVG-Automaten mit Touchscreen erhältlich, ab Montag, 23. Mai, auch in den MVG-Kundencentern und bei den MVG-Ticketpartnern.

Weil andernorts der Vorverkauf aber bereits läuft, lässt sich bereits abschätzen, dass es eine enorme Nachfrage geben wird. Vielerorts befürchtet man bereits überfüllte Busse und Bahnen.

9-Euro-Ticket: In Hamburg und Berlin bereits sehr große Nachfrage

In Hamburg, wo der HVV als einer der ersten Verkehrsverbünde schon am Freitag mit dem Online-Verkauf begonnen hatte, wurden bereits zehntausende Tickets verkauft. In den ersten 24 Stunden nach Verkaufsstart wurden in Hamburg 56.000 Neun-Euro-Tickets über die App und den Online Shop des Hamburger Verkehrsverbunds geordert, wie die „Bild am Sonntag“ berichtete.

Die Zahlen der Servicestellen seien dabei noch nicht mit eingerechnet. Auch in Berlin hatte die Verkehrsgesellschaft BVG bereits am Freitag mit dem Verkauf begonnen.

In München können sich Abo-Kunden entspannen: Sie profitieren automatisch vom 9-Euro-Ticket.

9-Euro-Ticket in München: Welche Angebote Sie damit nutzen können

Das 9-Euro-Ticket gilt deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr. Das heißt: Man kann mit seinem bei der MVG erworbenen 9-Euro-Ticket nicht nur im gesamten MVV fahren, sondern z. B. auch den Berliner oder Hamburger ÖPNV nutzen - und umgekehrt.

Inbegriffen sind dabei insbesondere Linienbusse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, teilweise auch Fähren im öffentlichen Nahverkehr sowie Regionalzüge (2. Klasse). Das 9-Euro-Ticket gilt jedoch nicht im Fernverkehr (z. B. ICE, IC, EC, Flixbus/Flixtrain).

9-Euro-Ticket: Verkehrsverbünde stellen sich auf großen Andrang ein

Die Billigtickets sind Teil der Entlastungspakete der Ampel-Koalition wegen der stark gestiegenen Energiepreise. Zugleich sollen sie eine große Schnupperaktion sein, um mehr Fahrgäste anzulocken und zum Umsteigen vom Auto zu ermuntern.

Bahn- und Busbetreiber und die Verkehrsverbünde stellen sich auf einen größeren Andrang von Fahrgästen ein - gerechnet wird vor allem an Wochenenden mit vollen Zügen zu Ausflugszielen.

