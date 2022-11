Maßnahmen gegen Blackout ‒ Neuried rüstet für den großflächigen Stromausfall auf

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Weil das Feuerwehrhaus Neuried eine Notstromversorgung hat, würde es bei einem Blackout zum „Leuchtturm“. © Romy Ebert-Adeikis

Der Gemeinderat Neuried verabschiedet ein umfangreiches Paket mit „Leuchttürmen“, Sirenen und Notunterkunft, Informationen für Bürger sowie Notstromversorgung.

Mit dem Ukraine-Krieg und der daraus resultierenden Energiekrise wächst die Sorge vor einem Katastrophenfall – auch in Neuried. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat daher einstimmig ein umfangreiches Paket zur Vorbereitung geschnürt.

Mit diesen Maßnahmen will sich die Kommune etwa für einen großflächigen Stromausfall – einen sogenannten Blackout – rüsten.

Maßnahmen in Neuried gegen Blackout - Gemeinde rüstet für den großflächigen Stromausfall auf

„Leuchttürme“

Aktuell hat in Neuried nur das Feuerwehrgerätehaus, Floriansbogen 1, eine Notstromversorgung. Dort würden im Falle einer Katastrophe mutmaßlich viele hinflüchten. Gemeinde und Feuerwehr haben nun zwei weitere Standorte definiert, die als „Leuchtturm“ dienen sollen: die Fläche am Maibaum in der Ortsmitte sowie die Ecke Kraillinger Weg/Balthasar-Graf-Straße.

Dort wären im Falle eines flächendeckenden Ausfalls der Infrastruktur „mindestens zwei Feuerwehrangehörige mit medizinischer Notfallausrüstung, Kommunikationsmitteln und Fahrzeug“ vor Ort.

46_katatstrophenschutzneuried_gemeindeneuried.JPG © Gemeinde Neuried

Bürger-Information

Um ein Überlaufen der „Leuchtturm“-Standorte zu vermeiden, sollen die Bürger möglichst gut selbst für eine Katastrophe gerüstet sein. Dafür will die Verwaltung „so zeitnah wie möglich“ einen Informationsflyer an alle Haushalte verteilen. Vorbild ist ein „Ratgeber zur Eigenvorsorge“ der Stadt Rosenheim.

Neue Sirenen und Lautsprecher

Investiert wird zudem in Technik, um die Bürger im Falle einer Katastrophe schneller zu benachrichtigen. So hat der Gemeinderat beschlossen, drei neue Standorte mit modernen Sirenen auszustatten: die Grundschule, das Feuerwehrhaus sowie den TSV Neuried.

Dafür habe man bereits einen Förderantrag bei der Regierung von Oberbayern eingereicht, über den aber noch nicht entschieden ist. Ohne Förderung lägen die Gesamtkosten bei circa 100 000 Euro. Bisher gibt es nur „herkömmliche“ Sirenen am Alten Rathaus und an der Gautinger Straße 24. Gekauft werden sollen zudem zwei mobile Lautsprecheranlagen für Feuerwehrfahrzeuge für insgesamt 12 000 Euro.



Notstromversorgung

Neben dem Feuerwehrgerätehaus sollen weitere Gebäude eine Notstromversorgung erhalten. Laut Beschluss des Gemeinderats wird eine solche nun für das neue Rathaus am Hainbuchenring und die Sporthalle des TSV geprüft.

Schon weiter ist man bei der Mehrzweckhalle, da diese als Notunterkunft dienen soll: „Das Bauamt ist bereits damit beauftragt, eine Notstromversorgung an der Nord-West-Seite installieren zu lassen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Kostenpunkt: 120 000 Euro. Schon beschafft hat die Gemeinde 100 Feldbetten für die Halle.

Zudem läge ein Angebote eines Caterers vor, der die Menschen in der Mehrzweckhalle mit Essen versorgen könnte. Im Gespräch sei die Gemeinde diesbezüglich zudem mit Supermärkten und der örtlichen Tankstelle.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.