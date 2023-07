Fotoausstellung über Forst Kasten in Neuried ‒ Bilder zum Kiesabbau, Corona-Pandemie und Wald-Konzert

Von: Romy Ebert-Adeikis

Ob Waldkindergarten oder Radler: Irene Hofer und Andreas Wenzel haben zig Forst-Kasten-Besucher in Szene gesetzt. © Romy Ebert-Adeikis

Corona-Pandemie, Kiesabbau und ein Konzert im Wald - eine Fotoausstellung in Neuried setzte den Forst Kasten in den Fokus. Was für Bilder gezeigt werden...

Neuried ‒ Den Anstoß zur Ausstellung gab ein Konzert. „Mehrere Musiker hatten sich im Wald verteilt und am Ende zusammen auf einer Lichtung gespielt“, erinnert sich Andreas Wenzel (60) an die Veranstaltung im Forst Kasten vor genau zwei Jahren.

„Während der Pandemie haben viele Menschen den Wald neu für sich entdeckt. Dann kam noch der Protest gegen den Kiesabbau dazu“, erklärt der Neurieder, der sich daraufhin zum Ziel nahm, fotografisch einzufangen, wie vielfältig das Leben im Forst Kasten tobt.

Fotoausstellung in Neuried über Forst Kasten

Herausgekommen ist dabei eine Fotoausstellung, die ab sofort in der Bücherei Neuried, Gautinger Straße 5, zu sehen ist. Neben Wenzel, der seit seiner Jugend in der Freizeit mit der Kamera unterwegs ist, hat auch die gelernte Fotografin Irene Hofer (78) zahlreiche Motive beigesteuert. Insgesamt 18 werden in der Bücherei gezeigt.

Abgelichtet sind Gassigänger, Radler oder Beerensammler genauso wie die Schützlinge des Waldkindergartens, Schuhplattler oder Tänzer. „Unsere Modelle durften sich die Umgebung für das Bild dabei selbst aussuchen“, sagt Wenzel. Unterstützung bekamen die Neurieder vom örtlichen Fotoclub und dem Nachbarschaftsverein WIN.



Zu sehen ist die Schau voraussichtlich bis Ende des Jahres zu den regulären Öffnungszeiten der Bücherei. Abgeschlossen ist das Projekt für Wenzel und Hofer aber nicht: „Solange wir Lust haben, geht es weiter“, sagt die Neuriederin.

