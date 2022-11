NFL 2022: Herzschlagfinale mit Gänsehaut in Allianz Arena und Hoffnung auf München-Neuauflage 2023

Von: Marco Litzlbauer

Lieferten sich in der Münchner Allianz Arena ein echtes NFL-Spektakel: Die Seattle Seahawks und die Tampa Bay Buccaneers. © Benedikt Strobach / Hallo München

NFL in München: So lief das Spiel in der Allianz Arena im Liveticker - wie die Stimmung in der Stadt war und warum es Hoffnung gibt, das alles schon 2023 wieder zu erleben...

Update 19.10 Uhr:

Fast 70 000 Menschen feiern bei Bradys Auftritt in München eine furiose Football-Party. Die Buccaneers holen sich den Sieg gegen die Seahawks. Die Partie ist beste Werbung für den deutschen NFL-Markt.

Brady: „Es war eine großartige Atmosphäre, es fühlte sich elektrisierend an. Ich hoffe, die deutschen Fans haben bekommen, was sie wollten“, schwärmte der beste Footballspieler der Geschichte am Sonntag nach dem 21:16 seiner Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks.

Das erste Hauptrundenspiel der National Football League in Deutschland fand vor einer fulminanten Kulisse statt, welche auch die Stars aus Übersee so schnell nicht vergessen werden. „Die Energie war großartig. Ich kann es nicht erwarten, wieder zurückzukommen. Es wäre toll, wenn die NFL hier wieder hinkommen würde“, sagte Bradys Teamkollege Julio Jones bei DAZN und lobte die Begeisterung der Zuschauer: „Ich wusste, dass es so groß werden würde, aber nicht in diesem Ausmaß.“

Brady warf zwei Touchdownpässe und erzielte mit Pässen einen Raumgewinn von 258 Yards. Der 45-Jährige leistete sich im letzten Viertel zwar auch eine Interception, dennoch war es von ihm uns seinem Team eine starke Leistung.

Den ersten Auftritt von Brady wollte sich auch die deutsche Sport-Prominenz nicht entgehen lassen. Vor der Reise zum WM-Treffpunkt der Fußball-Nationalmannschaft versammelten sich Thomas Müller, Jamal Musiala und Co. am Spielfeldrand; ihre Bundesliga-Kollegen Mats Hummels (Dortmund) und Christoph Kramer (Mönchengladbach) sowie Tennisprofi Alexander Zverev verfolgten das Footballspiel von den Rängen.

Update 18.18 Uhr:

Und wieder Gänsehaut: „Country Roads“ erklingt im Stadion - alle singen mit - ein Lichtermeer aus Handys erleuchtet das Stadion. Das Spiel ist quasi rum. Tampa geht aufs Knie, kann jetzt die Zeit runterlaufen lassen. Das erste NFL-Spiel in Deutschland endet 21:16 für Tampa. Was ein grandioses Spektakel.

Update 18.06 Uhr:

Das Spiel droht zu kippen. Interception von TB12 und Seattle ist im Vorwärtsgang. Vermeintlich schaffen sie sogar den Touchdown, aber Fant bringt nicht beide Füße auf den Boden. Gut vier Minuten sind noch zu spielen. Und in der Double-A-Arena herrscht eine Geräuschkulisse wie selten.

Sie hilft!!! Beim 4. und 1 schafft Lockett erneut den Touchdown. Das wird ein Herzschlagfinale hier in München... Auch der Extrapunkt ist gut. Neuer Stand: 16:21. Noch sind die Bucs knapp vorne... Gänsehaut...

Update 17.53 Uhr:

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Tyler Lockett mit dem nächsten Touchdown. Diesmal wieder für Seattle. Seine Seahawks versuchen danach die 2-Point-Conversion - allerdings ohne Erfolg. Neuer Spielstand also 9:21 aus sich von Seattle. Zu spielen sind jetzt noch 8.20 Minuten im letzten Viertel.

Update 17.43 Uhr:

Touchdown Bucs! Chris Godwin fängt den Pass von Tom Brady. Auch der Extrapunkt ist gut. Neuer Spielstand: 21:3.

Update 17.40 Uhr:

Das letzte Viertel läuft. Und heute funktioniert die Defense der Bucs endlich wieder richtig. Und wenn TB12 Zeit hat, kommen seine Pässe an. Aktuell klopfen die Bucs wieder an der Endzone der Seahawks an. Konkret stehen sie aktuell an der 6-Yard-Linie. Nichtmal ein Yard fehlt zum neuen First-Down. Und geschafft. First and Goal an der 4-Yard-Linie...

Update 17.30 Uhr:

Fumble! Tja, da wollten die Seahawks zu viel... 9 Yards vor der Endzone verliert Seattle das Ei... Auf der Uhr stehen aktuell noch 2.29 Minuten im dritten Viertel.

Update 17.20 Uhr:

Die Seahawks sind wieder am Zug zu den Fangesängen von „Hey Baby....“ . Vielleicht geht hier ja doch noch was für das Team von Pete Carroll...

Update 17.10 Uhr:

Seattle ist auf dem Scoreboard. Ein 55-Yard-Fieldgoal-Versuch geht ins Ziel. 3:14 also der neue Stand aus Sicht der Seahawks. Eine Strafe hatte die Punkte noch in Gefahr gebracht, da aus 15 Yards größerer Entfernung gekickt werden musste als zunächst angenommen. Im 3. Viertel sind noch 12 Minuten zu spielen, es ist also noch nichts entscheiden in München.

Update 16.47 Uhr:

Halbzeit! Den Seahawks fehlt bisher jeglicher Rhythmus. Die erste Halbzeit ist zu Ende und die Tampa Bay Buccaneers führen verdient mit 14:0. Die Seahawks müssen sich etwas einfallen lassen. Allerdings: Ihre Offense startet in die zweite Halbzeit, noch ist nichts verloren.

Update 16.26 Uhr:

Brady und Tampa in Superbowl-Form: Anders als in den bisherigen Saison-Spielen geben sich die Bucs heute kaum Blößen. Der nächste Touchdown ist fällig. Leonard Fournette bringt das Ei über die Linie. Auch der Extrapunkt ist gut. Neuer Stand also 14:0. Es scheint, als sei Brady und Co. das erste Deutschland-Spiel besonders wichtig...

Update 16.08:

Das erste Quarter der NFL-Geschichte auf deutschen Boden ist vorbei. Punkte hatten die Zuschauer darin nicht gesehen. Dennoch ist die Stimmung prächtig. Und lange Warten mussten sie auch nicht mehr!

Die Bucs haben in Person ihrer Nummer 6 - Julio Jones - den ersten Touchdown geschafft. Auch der Extra-Punkt geht an die Bucs. Neuer Spielstand somit 7:0. Die NFL ist in München angekommen.

Julio Jones schafft den ersten Touchdown der NFL-Geschichte auch deutschem Boden. © dpa/Sven Hoppe

Update 16.00 Uhr:

„Nichts ist so nah am SuperBowl wie dieses Spiel hier in München.“ Die Experten von Pro7 sind sich einig: London habe man als weiteren externen Austragungsort der NFL bereits jetzt in die Tasche gesteckt. Das sehen die Fans in München sicher genauso. Nur Punkte haben sie immer noch nicht gesehen.

Zwei Minuten vor dem Ende des 1. Viertels sind die Bucs im Angriff. Aktuell darf sich die Offense über einen neuen First Down an der eigenen 40-Yard-Linie freuen.

Update 15.47 Uhr:

Erster Fieldgoal-Versuch im 2. Drive für Bradys Buccaneers: Aber das Team scheitert aus 52 Yards. Somit sind gleich die Seehawks zum zweiten Mal im Ballbesitz. Aktueller Spielstand: 0:0.

NFL 2022 in München: Die Stimmung in der Allianz Arena kurz vor Kickoff ist hervorragend. © Benedikt Strobach / Hallo München

Update 15.30 Uhr:

Nach der amerikanischen (Applaus fürs gesangliche Talent von Sergeant Melodie Salter) und der deutschen Nationalhymne (von „Sophia ins Mikro gehaucht) geht das Spiel pünktlich los. Die Arena ist voll und das NFL-Ei segelt beim Kickoff erstmals um 15.33 Uhr durch deutsche Luft. München hat sich somit endgültig in die Liste der NFL-Austragungsorte eingetragen.

Die Bucs starten von der eigenen 16-Yard-Linie. Die Seattle-Fans haben zum Start lautstärketechnisch die Oberhand.

Update 15.12 Uhr:

Jetzt wird es ernst: Der doppelte Cro eröffnet in diesem Moment die Pre-Game-Show. Natürlich mit Maske - diesmal optisch angelehnt an den Helmen der Football-Spieler.

Update 14.33 Uhr:

Tom Brady ist eben unter dem aufbrandenden Jubel der Fans in die Allianz Arena gelaufen. Langsam wird es ernst in München. Beide Teams stehen mittlerweile auf dem Feld - machen sich warm. Am Spielfeldrand - jede Menge TV-Teams.

Die Stimmung in der Arena ist hervorragend. Auch der ebenfalls anwesende Oliver Kahn spricht von einer „besonderen“ Atmosphäre.

ERSTMELDUNG

Nur noch wenige Stunden, dann startet um 15.30 Uhr das erste NFL-Spiel der Geschichte in Deutschland. Kickoff ist um 15.30 Uhr in der Allianz Arena. Wir fassen für euch kurz und kompakt alles zusammen, was ihr für das heutige Spiel der Tampa Bay Buccaneers um Quarterback Tom Brady gegen die Seattle Seahawks wissen müsst.

NFL 2022 in München: So seht ihr das Spiel zwischen den Buccaneers und Seattle live

Auch wer keine der begehrten Tickets für das Spiel der Buccaneers gegen Seattle ergattern konnte, kann die NFL-Premiere in München live erleben: Das Spiel wird im Free-TV auf Pro7 übertragen. Die Vorberichte starten um 14.00 Uhr, die eigentliche Übertragung dann mit dem Kickoff um 15.30 Uhr.

Auch der Streaming-Anbieter DAZN überträgt die Begegnung live. Hier startet die Übertragung um 14.30 Uhr.

In der Allianz Arena in München findet zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks das erste NFL-Spiel in Deutschland statt. © Sven Hoppe/dpa

NFL in München: Konkrete Hoffnungen auf Neuauflage schon in 2023

Pünktlich zum Premieren-Wochenende in München nähren Medienberichte und Aussagen des NFL-Chefs die Hoffnungen der Fans auf ein zweites Spiel in München schon im kommenden Jahr. Wie die Nachrichtenagentur dpa mit Hinweis auf die „Bild am Sonntag“ berichtet, will die Liga neben dem bereits geplanten Spiel in Frankfurt am Main 2023 eine weitere Partie in Deutschland austragen.

Eine NFL-Sprecherin wollte den Bericht auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zwar nicht bestätigen: „Es gibt noch nichts zu schreiben.“ Doch es gibt durchaus Indizien für das München-Spiel 2023. Die Ticket-Nachfrage war riesig; drei Millionen Karten hätten angeblich verkauft werden können.

Außerdem: Die bayerische Landeshauptstadt teilt sich mit Frankfurt in den kommenden drei Jahren drei weitere Hauptrundenpartien der besten Football-Liga der Welt. NFL-Chef Roger Goodell hatte zuletzt aber die Gerüchte um weitere Spiele auf deutschem Boden befeuert. „Es würde mich nicht überraschen, wenn es bald über die bisher geplanten Spiele hinausgehen würde“, sagte der 63-Jährige am Samstag.

Neben Deutschland sind London und Mexiko-City die bislang einzigen Austragungsorte der NFL im Ausland. Aufgrund von Renovierungsarbeiten im Aztekenstadion in Mexiko kann dort nach Informationen der „Bild“ nächstes Jahr aber kein Spiel stattfinden. Somit sei eines der internationalen Saisonspiele offen. Deutschland solle den Zuschlag erhalten.

NFL 2022 in München: Schon mittags läuft vor der Allianz Arena eine bunte Fanparty

Football-Fans aus der ganzen Welt haben die Esplanade vor der Allianz Arena schon Stunden vor dem Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Seattle Seahawks in eine riesige NFL-Kirmes verwandelt. So berichtet es die Nachrichtenagentur dpa. Am Sonntagvormittag versammelten sich Tausende vor der Heimstätte des FC Bayern und eröffneten die bunte Party vor dem ersten Hauptrundenspiel der National Football League in Deutschland.

Fans des US-Sports konnten unter anderem Bälle durch Field Goals kicken oder ihre Quarterback-Qualitäten unter Beweis stellen. Viele knipsten Fotos mit den aufgestellten XXL-Helmen der NFL-Teams oder machten Selfies vor einem Poster von Buccaneers-Quarterback Tom Brady.

NFL 2022 in München: Seahawks-Quarterback als „aufgeregter Botschafter des Sports“

Quarterback Geno Smith von den Seattle Seahawks hofft, durch das NFL-Spiel in München neue Football-Fans zu gewinnen. „Wir sind Botschafter des Sports. Internationale Spiele sind wichtig, um Kinder und Jugendliche für Football zu begeistern“, sagte der 32 Jahre alte Spielmacher vor dem Duell mit den Tampa Bay Buccaneers in der Münchner Allianz Arena.

Im ausverkauften Stadion des FC Bayern München freut sich der Amerikaner vor allem auf „laute und verrückte“ NFL-Fans. „Ich weiß, dass es in Deutschland eine große Football-Gemeinschaft gibt und wir wollen ihr eine gute Show bieten“, sagte Smith vor seinem ersten internationalen Spiel. „Ich bin sehr aufgeregt und will jeden Moment hier genießen.“

NFL 2022 in München: Andrang auf die Tickets war unvorstellbar groß

Nach Angaben der Liga war der Andrang auf die Tickets für das erste NFL-Spiel in Deutschland riesig. Rund drei Millionen Karten hätten verkauft werden können. Etwa 67 000 Menschen verfolgen das Spiel live im Stadion, Tausende werden zum Public Viewing im Münchner Audi Dome erwartet.

