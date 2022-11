NFL-Football in der Allianz Arena: Alle Veranstaltungen rund um das „herausragende Sport-Highlight“

Am Sonntag spielt Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers in der Allianz Arena München gegen die Seattle Seahawks. (Symbolbild) © Chris O'meara/dpa

Am Sonntag treten die Buccaneers und Seahawks in der Allianz Arena gegeneinander an. Doch vor dem Football-Spiel ist für NFL-Fans in München einiges geboten...

Am Sonntag ist es so weit - die Tampa Bay Buccaneers um Star-Quarterback Tom Brady treten in der Allianz Arena München gegen die Seattle Seahawks am.

Im Rahmen der International Series wird in München das erste reguläre Saison-Spiel der National Football League (NFL) in Deutschland ausgetragen.

NFL-Football in München - Tampa Bay Buccaneers vs. Seattle Seahawks in der Allianz Arena am Sonntag

„Das ist schon etwas ganz Besonderes und neben den European Championships das zweite herausragende Sport-Highlight in diesem Jahr,“ sagt Münchens Sportbürgermeisterin Verena Dietl.

Sie empfängt eine Delegation um NFL-Commissioner Roger Goodell, Vertretern des FC Bayern München und aus der Münchner Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am Samstag im Alten Rathaus.

Im Rahmen der NFL International Series wird nicht nur den Zuschauern in der Allianz Arena spektakulärer Profi-Sport geboten, rund um das Spiel gibt es über ganz München verteilt Veranstaltungen und Termine zum Thema American Football.

„Die NFL International Series ist ein weiteres Highlight im Münchner Sportkalender und wir werden wieder alles daran setzen zu zeigen, dass wir herzliche Gastgeber sind und große Sportevents professionell organisieren können.

NFL-Football in München - Die Termine und Veranstaltungen vor dem Spiel der Buccaneers und Seahawks am Sonntag

Alle Termine bis zum Kick-off am Sonntag, 15.30 Uhr, in der Allianz Arena:

Nationale Meisterschaften im Flag Football : Am Dienstag (8.11.) steigt das Final-Turnier im Flag Football in der Bayernwerk Arena in Unterhaching (8 bis 16 Uhr). Es qualifizierten sich Schul-Mannschaften aus Hamburg, Frankfurt, Berlin und Düsseldorf. Für München starten die 6. und 7. Klasse des Erasmus-Grasser-Gymnasiums.

: Am Dienstag (8.11.) steigt das Final-Turnier im Flag Football in der Bayernwerk Arena in Unterhaching (8 bis 16 Uhr). Es qualifizierten sich Schul-Mannschaften aus Hamburg, Frankfurt, Berlin und Düsseldorf. Für München starten die 6. und 7. Klasse des Erasmus-Grasser-Gymnasiums. Fan-Festival auf dem Odeonsplatz: Von Donnerstag bis Samstag (10.-12.11.) täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Besucher erwarten Fotooptionen mit 32 Riesen-Helmen aller NFL-Teams und dem Fotorahmen „Giant Photo Frame“, dazu Fan-Merchandising.



Freundschaftsspiel NFL Acadamy vs. Bavarian Warriors: Die bayerische U19-Jugendauswahl trifft am Samstag (12.11., 13 Uhr) im Dantestadion auf das Junioren-Team der NFL Academy aus London.

Von Donnerstag bis Samstag (10.-12.11.) täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Besucher erwarten Fotooptionen mit 32 Riesen-Helmen aller NFL-Teams und dem Fotorahmen „Giant Photo Frame“, dazu Fan-Merchandising. Die bayerische U19-Jugendauswahl trifft am Samstag (12.11., 13 Uhr) im Dantestadion auf das Junioren-Team der NFL Academy aus London. NIKE NFL Run Off Show: Am Sportpark Freiham werden am Samstag (12.11.) von 8 bis 13 Uhr Nachwuchsspieler gescoutet.



NIKE Flag Football Camp: Für alle Interessierten findet am Samstag (12.11.) auf dem Kunstrasenfeld des Sportcampus Freiham von 9 bis 14 Uhr ein Flag-Football-Camp statt.

Am Sportpark Freiham werden am Samstag (12.11.) von 8 bis 13 Uhr Nachwuchsspieler gescoutet. Für alle Interessierten findet am Samstag (12.11.) auf dem Kunstrasenfeld des Sportcampus Freiham von 9 bis 14 Uhr ein Flag-Football-Camp statt. Fan Festival Esplanade Allianz Arena: Vor den Toren der Arena findet vor dem Spiel am Sonntag (13.11., 10 bis 14.30 Uhr) für alle Football-Begeisterten ein Fan-Fest mit Mitmach-Aktionen wie einer Wurf-Challenge, Quarterback-Challenge und 40-Yard-Run, Foto-Optionen mit Riesen-Helmen und dem Fotorahmen „Giant Photo Frame“, Fan-Merchandising und vielen kulinarischen Angeboten statt.

Auch in vielen Münchner Gaststätten finden Public Viewing und ein NFL-Programm, wie Cheerleader-Auftritte oder Autogrammstunden mit ehemaligen Spielern verschiedener Teams, statt geben. So bietet etwa „ran Football“ eine kommentierte Live-Übertragung für 6.000 Leute im Audi-Dome an.

