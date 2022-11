Gefälschte Tickets und Football-Fans auf dem Spielfeld ‒ Polizei München zieht Bilanz zum NFL-Spiel am Sonntag

Von: Jonas Hönle

Teilen

Polizei zieht Bilanz zum NFL-Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle Seahawks in der Allianz Arena München. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Rund 68.000 Zuschauer hatten Tickets für das NFL-Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady und den Seattle Seahawks am Sonntag in der Allianz Arena.

Das erste reguläre Football-Spiel der National Football League (NFL) auf deutschem Boden begeisterte am Sonntag nicht nur die Fans, sondern auch die Teams. In der Allianz Arena traten die Tampa Bay Buccaneers um Star-Quarterback Tom Brady gegen die Seattle Seahawks an.

„Es war eine großartige Atmosphäre, es fühlte sich elektrisierend an. Ich hoffe, die deutschen Fans haben bekommen, was sie wollten“, schwärmte der beste Football-Spieler der Geschichte nach dem 21:16 Sieg seiner Mannschaft in der Allianz Arena München.

Insgesamt verfolgten rund 68.000 Zuschauer das Match im Stadion, die Ticktes waren heißbegehrt und schnell ausverkauft.

Bilanz der Polizei München zum NFL-Spiel den Tampa Bay Buccaneers und Seattle Seahawks am Sonntag

Laut Polizei verlief der Einsatz, wie im Vornhinein vermutet, am Sonntag ohne größere Störungen.

Am Einlass bemerkten die Beamten eine Person, die im Verdacht steht, ohne Erlaubnis Tickets verkauft zu haben. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

Vereinzelte Fans konnten das Spiel nicht im Stadion verfolgen, weil sie gefälschte Karten gekauft hatten. Die Polizei München weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Tickets nur bei offiziellen Verkäufern oder auf offiziellen Tauschbörsen erworben werden sollten.

Gefälschte Tickets und Football-Fans auf dem Spielfeld der Allianz Arena

Eine Person kletterte während des Spiels über die Absperrung zum Spielfeld und wurde dort vom Sicherheitspersonal aufgehalten. Nach Spielende gelangten vereinzelt weitere Personen auf den Rasen der Allianz Arena. Auch diese Personen wurden vom Sicherheitspersonal aufgehalten.

Alle Personen wurden der Polizei übergeben, Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruches wurden eingeleitet. Bei allen Personen handelt es sich nach aktuellem Erkenntnisstand um Fans.



In wenigen Fällen mussten Drohnenpiloten auf die aktuellen Regelungslagen hingewiesen werden.



Auch die Fan-Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet – wie das Public Viewing im Audi Dome München mit ca. 6500 Zuschauern – waren gut besucht, zu Störungen kam es nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei nicht.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.