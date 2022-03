NFL-Spiel in München: Tampa Bay Buccaneers treten 2022 in der Allianz Arena an ‒ Großer Andrang auf Tickets

Von: Jonas Hönle

Wer spielt 2022 gegen die Tampa Bay Buccaneers in München? Der Andrang auf Tickets für das NFL-Spiel in der Allianz Arena ist groß, doch Gegner und Termin stehen noch aus.

Die Tampa Bay Buccaneers spielen 2022 bei dem ersten Football-Spiel der National Football League (NFL) in Deutschland in der Allianz Arena. Der zweifache Superbowl-Gewinner wird das erste reguläre NFL-Saisonspiel als Heim-Team in München austragen.

NFL in München: Tampa Bay Buccaneers treten 2022 bei Football-Spiel in der Allianz Arena als Heim-Team an

„Dieses historische Spiel wird eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der NFL spielen, die internationale Präsenz auszubauen und uns gleichzeitig ermöglichen, NFL-Fans in Deutschland direkt anzusprechen“, sagte Buccaneers Co-Vorsitzender Joel Glazer laut Mitteilung der NFL am Montag.

Noch sind das genaue Datum des Football-Spiels in München und die Gegner der Tampa Bay Buccaneers offen. Sie sollen jedoch mit dem offiziellen Spielplan 2022 im Mai bekanntgegeben werden.

Spekuliert wird, dass die Kansas City Chiefs mit ihrem Star-Quarterback Patrick Mahomes aufgrund ihrer Kooperation mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München in der Allianz Arena antreten werden.

Im Dezember hatte die Liga zudem bekanntgegeben, dass die New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs und Carolina Panthers ihre Marketingaktivitäten zukünftig auf Deutschland ausweiten dürfen. Die Rechte gelten zunächst für mindestens fünf Jahre.

NFL-Football in München - Großer Andrang auf Tickets für Spiel in der Allianz Arena

Der Andrang auf Tickets für das NFL-Spiel in der Allianz Arena ist groß, sagte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth gegenüber Kicker. 400.000 Interessenten haben sich auf der NFL-Website registriert, auf der künftig Tickets zu kaufen sind. „Es ist schön zu sehen, wie positiv die Nachricht in Deutschland aufgenommen wurde.“

Das Spiel in München wird eines von fünf internationalen Spielen sein, die die NFL in diesem Jahr ausrichtet. Neben der Partie in Deutschland finden drei Begegnungen in Großbritannien und eine in Mexiko statt. In den nächsten vier Jahren sollen vier Hauptrunden-Spiele der besten Football-Liga der Welt in Frankfurt und München ausgetragen werden.

Grundsätzlich sei die NFL an einer langfristigen Partnerschaft mit den ausgewählten Städten interessiert.

